फेसबुक ने लॉन्च किया रिडिजाइन वर्कप्लेस एप

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने एक साल पहले खास तौर से बिजनेस और संस्था को ध्यान में रखकर वर्कप्लेस नाम से एप लॉन्च किया था। जो कि बीटा वर्जन के माध्यम से उपलब्ध हुआ। वहीं अब फेसबुक ने आॅफिशियली तौर पर अपने वर्कप्लेस एप को मोबाइल और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया है। जो कि पीसी, मैक, एंड्राइड और आईओएस सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। Also Read - यूरोप में बंद होंगे Facebook - Instagram? जानें इनके भविष्य को लेकर Meta ने क्या कहा

फेसबुक ने यह भी घोषणा की, कि पिछले साल 30,000 संगठन वर्कप्लेस का उपयोग कर रहे थे, जो कि इस वर्ष अप्रैल में रिलीज हुई रिपोर्ट के मुताबिक दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। जाहिरा तौर पर, वर्कप्लेस पर 1,000,000 से अधिक ग्रुप बनाए गए हैं जो टीमों को एक साथ बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसे भी देखें: गूगल Pixel 2 XL में ब्लू टिंट की वजह इसमें उपयोग किया गया polarizer है: रिपोर्ट Also Read - 97 प्रतिशत भारतीय वेबसाइट पर Google की रहती है नजर, स्टडी में खुलासा

जबकि वर्कप्लेस के लिए मोबाइल एप एक साल के लिए अस्तित्व में है (हालांकि बीटा में), वहीं कंपनी ने वर्कप्लेस चैट के लिए एक डेस्कटॉप एप भी जारी किया है। यह एप स्क्रीन शेयरिंग जैसी नई सुविधाओं के साथ आता है और आने वाले महीनों में, ग्रुप वीडियो चैट, जो लोगों को इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए 50 से ज्यादा लोगों के वर्चुअल “rooms” बनाने देगा। इससे पहले, वर्कप्लेस में वीडियो फीचर्स लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट तक सीमित थे और one-to-one वीडियो कनर्वेसेशन थे। डेस्कटॉप एप में मैसेज प्रतिक्रियाएं, मेंशन, और gifs जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो बातचीत को मजेदार बनाते हैं।

नए डेस्कटॉप एप और अतिरिक्त फीचर्स के अलावा, फेसबुक इंटरफेस को सरल बनाने के लिए वर्कप्लेस के पूरे डिजाइन को भी अपडेट कर रहा है और यह एंड्राइड, आईओएस, डेस्कटॉप और वेब पर उपलब्ध होगा। फेसबुक का कहना है कि ये डिजाइन अपडेट यूजर्स से प्राप्त हुए फीडबैक पर आधारित हैं और वर्कप्लेस पर कनेक्ट और नेविगेट करना आसान बनाते हैं। इसे भी देखें: OnePlus 5T स्मार्टफोन इंटरनेट पर एक बार फिर से हुआ लीक, कैमरा सैंपल आये सामने

फेसबुक द्वारा वर्कप्लेस एक संपूर्ण रूपरेखा है जो कि शुरुआती enterprises और बड़ी कंपनियों में उपयोग के लिए फेसबुक द्वारा बनाई गई है। यह मूल रूप से, बैठकों की स्थापना और टाउन हॉल आयोजित करने के बजाय, वर्कप्लेस नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर एक लाइव वीडियो के माध्यम से आसानी से जुड़ने की अनुमति देता है। इसे भी देखें: Oppo F5 स्मार्टफोन 6-इंच की FHD+ फुल स्क्रीन डिसप्ले और 20MP के फ्रंट कैमरा के साथ हुआ लॉन्च

यह बहुत हद तक मेसेंजर ऐप से मिलता-जुलता है। फेसबुक के वर्कप्लेस की टक्कर स्लैक से है, जिसने इसी हफ्ते ऑरकल के साथ एक बड़ी डील की है। स्लैक को हर रोज साठ लाख ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्कप्लेस के साथ फेसबुक द्वारा, आप संगठन के भीतर अपने समकक्षों के साथ काम करना जारी रख सकते हैं, साथ ही विक्रेताओं और तीसरे पक्ष के सलाहकारों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि कंपनी के पेरोल में हो।

Also Read in English: Facebook officially launches a redesigned Workplace app for desktop, mobile