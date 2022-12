Facebook की पेरेंटल कंपनी Meta ने खराब कंटेंट पब्लिश करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया है कि उसने 2.3 करोड़ कंटेंट को रिमूव कर दिया है। इसमें फेसबुक से 1.95 करोड़ पीस मौजूद हैं, जबकि इंस्टाग्राम के 3.39 मिलियन कंटेंट शामिल है। ये सभी डाटा भारत का है। Also Read - Facebook Groups में आ रहा Discord का सबसे बेहतरीन फीचर, जानें क्या होगा खास

1-30 नवंबर के दौरान फेसबुक को इंडियन गर्वनेंस मेकेनिज्म के माध्यम से 889 पोस्ट्स पर रिपोर्ट्स मिली। इसके बाद कंपनी ने इस समस्या को दूर करने के लिए यूजर्स को एक टूल दिया, ताकि वह अपने कंटेंट पर आने वाली समस्या को दूर कर सकें। करीब 511 मामले में सुधार देखा गया था। कंपनी ने यह फैसला IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के तहत लिया है.

अभी कुछ रिपोर्ट्स की समीक्षा जारी

Meta ने बताया है कि इसके अलावा 378 रिपोर्ट्स को अलग चिन्हित किया गया और उसे बाद में कंपनी की पॉलिसी पर परखा गया। इसके बाद 218 रिपोर्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जबकि 160 रिपोर्ट्स की समीक्षा की जा रही है।

इंस्टाग्राम का कंटेंट

इंस्टाग्राम की बात करें तो कंपनी को इंडिया गर्वनेंस मैकेनिज्म के द्वारा 2368 रिपोर्ट्स मिली हैं। इसके बाद टूल्स की मदद से 1124 मामलों को सुलझा लिया गया। मेटा ने बताया है कि करीब 850 रिपोर्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जबकि इंस्टाग्राम की 394 रिपोर्ट्स अभी भी रिव्यू के लिए बाकी हैं।

कंटेंट में फोटो और वीडियो भी शामिल

मेटा के जिन कंटेंट पीस के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसमें पोस्ट, फोटो, वीडियो और कमेंट भी शामिल हैं। इसमें कंपनी के तय दिशा-निर्देश के तहत एक्शन लिया गया है। एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम से कंटेंट को रिमूव किया। बताते चलें कि नए IT Rulles 2021 के मुताबिक, बिग डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। उन्हें हर महीने कॉम्पलाइंस रिपोर्ट्स पेश करनी होगी। हाल ही में व्हाट्सऐप ने बड़ी कार्रवाई की है.

WhatsApp ने नवंबर के महीने में 37 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट को प्रतिबंधित किया है। इससे पहले अक्टूबर महीने में कंपनी ने 23.24 लाख भारतीय अकाउंट को प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा सितंबर में 26.85 लाख अकाउंट और अगस्त में 23.28 लाख अकाउंट को बंद किया गया था।