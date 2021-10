Facebook ने भारतीय यूजर्स के लिए ऐप में बड़ा बदलाव किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मे फेसबुक पेजों से Like बटन को हटा लिया है। कंपनी ने ऐप में यह बड़ा बदलाव Facebook Pages के डिजाइन को सरल बनाने के लिए किया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि, फेसबुक पेजों पर ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। Also Read - Facebook और Instagram एक हफ्ते में दूसरी बार हुए डाउन, कंपनी ने यूजर्स से कहा 'Sorry'

बता दें कि फेसबुक पेज के लिए बिना Like बटन वाला डिजाइन इस साल जनवरी में आया था, जिसे अब भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। Facebook Pages के नए डिजाइन में यूजर्स को अब न्यूज फीड का सेक्शन भी मिलेगा, जिसमें यूजर्स अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स किसी कन्वर्सेशन यानी बातचीत में शामिल हो सकेंगे। यह नया डिजाइन यूजर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने और फॉलोअर्स के साथ जुड़ने की अनुमति देगा।

Facebook ने अपने बयान में कहा, "इससे रुझानों का पालन करना, साथियों के साथ बातचीत करना और प्रशंसकों के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। डेडिकेटेड न्यूज फीड अन्य सार्वजनिक हस्तियों, पेजों, ग्रुप्स और ट्रेंडिंग कंटेंट जैसे नए कनेक्शनों का भी सुझाव देगा, जो एक पेज या सार्वजनिक व्यक्ति की परवाह करता है।"

पेज कि सिक्योरिटी भी हुई अपग्रेड

सोशल मीडिया कंपनी ने अपने नए रिडिजाइन किए गए पेज की सिक्योरिटी भी अपग्रेड की है। यह पहले की तुलना में पोस्ट पर किए गए अभद्र कमेंट (भाषा का इस्तेमाल), हिंसा आदि जैसे प्रतिबंधित गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होगा। यही नहीं, फेसबुक पेज पर वेरिफाइड बैज की विजिबिलिटी को भी इंप्रूव किया गया है, ताकि यूजर्स किसी भी जेनुइन पेज को फॉलो कर सकें और उसपर किए गए पोस्ट को देख सके।

Facebook का यह बदलाव सिर्फ फेसबुक पेज के लिए हुआ है। वहीं, किसी इंडिविजुअल पोस्ट पर यूजर को लाइक, कमेंट, शेयर आदि के बटन मिलेंगे। यूजर चाहें तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर फेसबुक पर किए जाने वाले पोस्ट की सेटिंग्स में शेयरिंग और कमेंट ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं।