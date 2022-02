कुछ नए Greetings के साथ Poke फीचर को एक बार फिर से सामने लाएगा फेसबुक

लगभग एक दशक से भी ज्यादा सम्स्य से फेसबुक का ‘Poke’ फीचर अस्तित्व में है, हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस फीचर का वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम इस चर्चा को कुछ समय के लिए यहीं रोककर बात करें 2017 की तो इस साल फेसबुक कुछ नए ‘Greetings’ फीचर्स पर काम कर रहा है, जिसके बाद आपका आपके दोस्तों के साथ इंटरेक्शन और भी शानदार मोड़ ले लेगा। यानी कुछ नए ‘Greetings’ केर फेसबुक के साथ जोड़े जाने से आप अपनी बातों को और भी गहनता से अपने दोस्तों के साथ जाहिर पर पाएंगे। महज Poke की नहीं या ऐसा कहें कि इसके साथ साथ यूजर्स अपने दोस्तों को अब एक Wink, High-Five, Hug, और पहले से ही मौजूद Wave जैसे फीचर्स को शेयर कर पाएंगे। Also Read - यूरोप में बंद होंगे Facebook - Instagram? जानें इनके भविष्य को लेकर Meta ने क्या कहा

अगर हम The nation की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो इन नए फीचर्स को कुछ चुनिन्दा बाजारों जैसे ब्रिटेन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, और फ्रांस में टेस्ट किया जा रहा है। Poke की 10वीं सालगिरह पर यह नए सभी Greetings आपको मिलने वाले हैं। Also Read - 97 प्रतिशत भारतीय वेबसाइट पर Google की रहती है नजर, स्टडी में खुलासा

आपको बता दें कि आपके फ्रेंड की प्रोफाइल में Hello बटन के अंदर आपको यह सभी ऑप्शन मिल जायेंगे, आपको इस बटन को महज होल्ड करना है और आप इन सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पर तो यह और भी आसानी से आपको मिल जायेंगे आपको महज इस Hello बटन पर होवर ओवर करना है और आपको यह सब दिखने लगेंगे।

यह काम एक तस्वीर या स्टेटस वर्क पर ‘प्रतिक्रिया’ जैसा ही है। फेसबुक ने जून में ‘हैलो’ बटन पेश किया और इसे लोगों की प्रोफाइल के शीर्ष पर रखा। इसके अलावा आपको बता दें कि इन नए ग्रीटिंग्स में भी आपको अचानक चले जाने या सेंड् हो जाने की स्थिति में अनडू बटन भी मिलेगा। ताकि आप इन्हें वापिस कर सकें।

जैसा कि पहले कहा गया है, फेसबुक हमेशा ‘Poke’ फीचर के उद्देश्य के बारे में अस्पष्ट रहा है। अपने सहायता पृष्ठ पर, फेसबुक कहता है, “लोग फेसबुक पर अपने दोस्तों या दोस्तों के दोस्तों को Poke कर सकते हैं। और जब आप किसी को Poke करते हैं तो उन्हें इसकी नोटिफिकेशन मिलती है।”

अगर हम 2007 की चर्चा करें तो इस समय फेसबुक ने इस बात को स्वीकार किया था कि Poke का कोई पारिभाषिक उद्देश्य नहीं है।