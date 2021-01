Facebook ने पब्लिक पेज से हटाया Like बटन, जानिए क्या है वजह

Facebook Inc ने आर्टिस्ट, पब्लिक फिगर और ब्रांड्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पब्लिक पेज को रिडिजाइन किया है। कंपनी ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी है। इस रिडिजाइन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने Like बटन को इन पेज से हटा दिया है। अब फेसबुक पेज पर सिर्फ फॉलोअर्स नजर आएंगे और अलग से एक न्यूज फीड होगा, जहां यूजर्स कन्वर्सेशन में हिस्सा ले सकते हैं। फेसबुक ( ) ने पोस्ट जारी कर बताया कि लाइक बटन हटाने से पब्लिक पेज पर कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होगी। Also Read - Instagram Interesting Features : इंस्टाग्राम के सबसे दिलचस्प फीचर्स, आपने भी नहीं किया होगा ट्राई!

पोस्ट में बताया गया है कि हम लाइक बटन को हटा रहे हैं और हमारा मुख्य फोकस फॉलोअर्स के लिए उनके फेवरेट पेज से कनेक्ट करने के प्रॉसेस को सिंपल करना है। लाइक्स के अतिरिक्त किसी पेज के फॉलोअर्स बताते हैं कि उन्हें पेज से कितने अपडेट्स मिलते हैं। इसकी मदद से पब्लिक फिगर्स अपने फैन बेस को और भी मजबूत कर सकते हैं।

Pages पर क्या होगा नया

फेसबुक (Facebook) ने पेज को रिडिजाइन कर दिया है। अब यूजर्स को अलग से न्यूज फीड का विकल्प मिलेगा, जहां वह कन्वर्सेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ट्रेंड फॉलो करने के साथ साथ फैंस और अन्य से इंट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्सनल प्रोफाइल और पेज के बीच आसान नेविगेशन का विकल्प दिया गया है। टास्क आधारित एडमिन कंट्रोल को अपडेट किया गया है, जिससे ट्रस्टेड पेज के एडमिन्स को फुल कंट्रोल या पार्शियल एक्सेस दिया जा सकता है। एक्सेनेबल इनसाइट और ज्यादा रिलेवेंट नोटिफिकेशन्स सेफ्टी और इंटीग्रिटी फीचर को दिए गए हैं।

की पॉलिसी में हुआ है बदलाव

फेसबुक ने हाल में ही अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप की पॉलिसी में बदलाव किया है। नए पॉलिसी के मुताबिक फेसबुक और उसकी सहयोगी कंपनियां व्हाट्सऐप के चैट को स्टोर कर सकती हैं। नए नियम के तहत इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स का फोन नंबर, ट्रांजेक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी ऐड्रेस आदि जानकारी साझा करेगी।