Facebook लेकर आया TikTok जैसा फीचर Short Videos, ऐसे करेगा काम

Facebook अपने नए फीचर 'Short Videos' को टेस्ट कर रहा है। फेसबुक भारत और अमेरिका में TikTok ऐप के बैन हुए मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक का नया फीचर न्यूज फीड के बीच में दिखाई देगा और यह टिकटॉक की तरह स्वाइप अप की तरह काम करेगा। Facebook ने हाल में ही Instagram में ऐसा ही फीचर को Reels नाम से पेश किया है। फेसबुक के नए फीचर को एंड्रॉयड ऐप में स्पॉट किया गया है।

फेसबुक के नए फीचर को स्पॉट करते हुए कई सारे यूजर्स ने पोस्ट शेयर किए हैं। फेसबुक ऐप के अंदर यह फीचर 'Short Videos' के नाम से टेस्ट किया जा रहा है। यह फीचर टिकटॉक की तरह है जिसमें यूजर्स अपने वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला वीडियो देखने के लिए स्वाइप अप किया जा सकता है। फेसबुक अपने नए फीचर को फिलहाल भारत में टेस्ट कर हा है। हालांकि फिलहाल यह भारत में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

Facebook is also testing a 'short videos' feed with TikTok-like swipe up in its main app

This appears to be in addition to Instagram Reels

This appears to be in addition to Instagram Reels

