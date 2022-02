फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन, यूजर्स परेशान

सोशल मीडिया साइट फेसबुक और फोटो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम के डाउन होने की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को कई यूजर्स का फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया। लंदन, सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर के कई यूजर्स ने इंस्टाग्राम और फेसबुक के डाउन होने की बात कही है। Also Read - Instagram में अपने आप प्ले नहीं होगीं वीडियो, बचेगा समय और डेटा, बस करना होगा यह काम

फेसबुक और इंस्टाग्राम का अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन शहरों में यूजर्स का फेसबुक और इंस्टाग्राम कितनी देर तक डाउन रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की अभी इस पर टिप्पणी नहीं आई है।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने की खबर आ रही है। इससे पहले रविवार को भी फेसबुक के डाउन होने की खबर आई थी।

