अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं ये 5 व्हाट्सएप गेम

हम इस पीढ़ी का हिस्सा हैं, जहां Beyoncé के प्रेगनेंसी की फोटो को 30 मिनट के भीतर 92 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोर्स से 1.4 मिलियन लाइक्स मिले वहीं, दिन पूरा होते-होते लगभग 6 मिलियन लोगों के लाइक तस्वीर को मिले। इसी के साथ ही इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर ने सबसे पसंदीदा तस्वीर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। हम ऐसी पीढ़ी में हैं जो शारीरिक रूप से किसी जगह का दौरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तस्वीरों में में हर जगह का दौरा कर सकते हैं।

यही कारण है कि आप सोशल मीडिया का लाभ उठाकर नए जगह का दौरा कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा ही मंच है, जहां वास्तव में कई लोग इसके आदि हो गए हैं। आखिरकार, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या एक अरब लोगों की है। इसलिए, अगर आपके पास एक टीम और व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप इस एप पर पांच मजेदार गेम हैं जो अपने सहकर्मियों के साथ खेल सकते हैं।

Connections

कैसे खेलें:

सबसे पहले तीन क्लू लिखें जो एक सामान्य कनेक्ट हों। इसके बाद अपने ऑडियंस से उसका उत्तर पूछें और प्रत्येक उत्तर का जवाब शेयर करें। सवाल सामान्य या कंपनी के उत्पाद से संबंधित जानकारी साझा हो खेल में और मजा आएगा। इसके बाद आपकी टीम के तीन आप चैटिंग के दौरान ही इस गेम का मजा उठा सकते हैं।

What happens next?

कैसे खेलें:

इस खेल को खेलने के लिए अपने ग्रुप पर किसी भी परिस्थिति और परेशानी को रखें उसके बाद ऑडियंस से उसका सॉल्यूशन मांगे। वैसे यह प्रोसेस कुछ-कुछ कस्टमर सपोर्ट की तरह है। आप लोकप्रिय ऑफिस पात्रों जैसे कि दिलबर्ट के साथ खेलने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि यह एक मजेदार एलिमेंट प्रदान करता है। आप कॉमिक स्ट्रिप्स बनाने के लिए Toondoo, StoryboardThat, Canva जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

Factoid

कैसे खेलें:

एक रिसोर्स फाइल के साथ एक प्रोडेक्ट नाम को साझा करें, जैसे पीडीएफ, वीडियो, और फॉलोर्स से दिलचस्प जानकारी या इसके संबंधित तथ्यों को साझा करने के लिए कहें। सिर्फ एक नियम – आप अन्य लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी दोहरा नहीं सकते। प्रोडेक्ट प्रशिक्षण के लिए आदर्श जैसे कि उन्हें नए प्रोडेक्ट श्रेणी के बारे में जानकारी साझा करने या प्रबंधन द्वारा हाल ही में हुई यात्रा के दौरान क्या हुआ था।

Word Jumble

कैसे खेलें:

Jumble up का मतलब है कि आप अपने फॉलोर्स से शब्द को पहचान कर सकते हैं। सही उत्तर और शब्द से संबंधित अतिरिक्त जानकारी का पालन करें। तकनीकी शर्तों या महत्वपूर्ण अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए आदर्श है।

A Daily Whatsapp Quiz

कैसे खेलें:

व्हाट्सएप पर हर दिन एक सवाल भेजें और इसे एक contest के रूप में भेजें। शीर्ष पर आने वाले और मासिक पुरस्कार देने के लिए लीडरबोर्ड बनाए रखें प्रश्नों को मजेदार और रोचक बनाएं या यहां तक कि एक इच्छुक पार्टी को क्विजमास्टर के रूप में नियुक्त करें। इसके आपको केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत है।

Read In English: 5 WhatsApp games you should play with your colleagues