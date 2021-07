Flipkart ने हाल ही में नया 3D शॉपिंग फीचर पेश किया है। अब कोई भी सामान खरीदने से पहले ग्राहक और अच्छे से वह प्रोडक्ट देख पाएंगे। कंपनी के अनुसार, यह सर्विस फर्नीचर, लगेज और बड़े उपकरणों के मामले में काम आएगी इससे ग्राहकों को उन्हें खरीदने से पहले उनके साइज और आकार आदि को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। Also Read - Deals of the Day 22 July: इन स्मार्टफोन पर मिल रहा ऑफर, Flipkart और Amazon पर है बंपर Discount

हालांकि, फ्लिपकार्ट का यह फीचर केवल बड़े प्रोडक्ट के लिए ही नहीं है। ग्राहक Flipkart Camera का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए कर पाएंगे। इससे ग्राहक यह एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वह प्रोडक्ट उनके चहरे पर कैसा लग रहा है।

Flipkart का नया फीचर अभी इन प्रोडक्ट के लिए है उपलब्ध

ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी Augmented Reality (AR) Demo केवल बड़े सामान और फर्नीचर के लिए है। Flipkart Camera ग्राहकों के शॉपिंग के अनुभव को AR के जरिए बेहतर बनाएगा। ग्राहक इस कैमरे का उपयोग करके देख पाएंगे कि फर्नीचर या अन्य प्रोडक्ट उनके कमरे में कैसा लग रहा है। इससे खरीदने से पहले वे प्रोडक्ट के आकार आदि के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। आइए, जानें कैसे काम करेगा फ्लिपकार्ट का यह नया फीचर।

Flipkart Camera कैसे करेगा काम?

फ्लिपकार्ट के इस कैमरे फीचर का उपयोग करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको Google Lens के जरिये QR Code स्कैन करना होगा। या फिर आप थर्ड पार्टी QR Code स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पेज ओपन होने के बाद आपको View in Your Room के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जल्द ही आपको कैमरा प्रोप खुला हुआ दिखाई देगा। AR Mode इनेबल करने के लिए कुछ सेकेंड तक जमीन पर कैमरा रखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे घुमा कर देख सकते हैं कि वह प्रोडक्ट आपके कैमरे में किस जगह अधिक अच्छा लग रहा है। इस तरह आप उसके साइज और आकार के बारे में भी अधिक समझ पाएंगे।