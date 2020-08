Fortnite Season 4 के नए स्कीन्स और प्वाइंट्स ऑफ इंटरेस्ट (POI) हुए लीक

Fortnite Season 4 प्लेयर्स के लिए हाइली एंटिसिपेटेड सीजन है और इसके लगातार लीक्स सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से इसके कई लीक्स सामने आ चुके हैं। अब इस सीजन के नए लीक सामने आए हैं, जिनमें फ्रेश स्कीन्स के साथ-साथ प्वाइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) गेमिंग मोड्स भी सामने आए हैं। आइए, जानते हैं इन लीक्स के बारे में.. Also Read - Call of Duty: Mobile ने मचाई धूम, पहले महीने में हासिल किए 14.8 करोड़ डाउनलोड्स

Fortnite season 4 पूरी तरह से मार्वल थीम पर आधारित गेम है। जिसमें आयरनमैन, थॉर, वल्वरीन, मिस्टीक जैसे मार्वल के कैरेक्टर्स शामिल हैं। सामने आए नए स्कीन्स से ये बात साफ है कि अभी कई और स्कीन्स सामने आ सकते हैं। Also Read - ये हैं 25 बेस्ट Android पर उपलब्ध Mobile games, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार खेलना चाहिए

4 LEAKED LANDMARKS Also Read - Fortnite Season 9 नई लोकेशन, हथियारों और विंड ट्रांसपोर्ट के साथ हुआ लाइव, गेम खेलने को एक्सपीरियंस होगा मजेदार

locations + the landmark images on the map

– Panther Monument

– Collectors Museum

– Security Truck (Prison Transport)

– Dog House pic.twitter.com/tInyfoKQSL

— FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) August 28, 2020