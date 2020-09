खुशखबरी: Google Play Store पर दोबारा लौट आया Paytm, फिर से कर सकेंगे डाउनलोड

Paytm ऐप एक बार फिर से Google Play Store पर वापस आ गया है। इसे आज दिन में पॉलिसी उल्लंघन की वजह से Play Store से हटा लिया गया था। जिसके बाद कंपनी ने ट्वीट करके यूजर्स को जानकारी दी थी कि जल्द ही इसे वापस लाया जाएगा। अब Paytm ऐप को दोबारा से Play Store से डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि, Paytm ने अपने यूजर्स को आश्वस्त किया था कि ऐप में मौजूद उनके वॉलेट बैलेंस सलामत रहेंगे। Also Read - Google Play Store से हटा Paytm App, कुछ समय तक नहीं रहेगा उपलब्ध, जानें वजह

Paytm पेमेंटिंग और UPI ऐप One97 Communication Ltd. द्वारा डेवलप किया गया है। पहले Google Play Store पर सर्च करने पर यह ऐप दिखना बंद हो गया था। हालांकि, स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल्ड ऐप काम कर रहा था। Paytm App के अलावा Paytm First Game ऐप को भी Google Play Store से हटा लिया गया था। अब ये दोनों ही ऐप्स Google Play Store पर दोबारा वापस आ चुके हैं। Also Read - Google ने 17 खतरनाक ऐप्स को किया रिमूव, आप भी स्मार्टफोन से तुरंत करें डिलीट

कंपनी द्वारा डेवलप किए गए अन्य ऐप्स- Paytm for business, Paytm money, Paytm mall आदि Google Play Store पर से नहीं हटे थे।Paytm को विजय शेखर शर्मा की कंपनी One97 Communication Ltd. ओन्ड करती है। इसमें चीन के Alibaba ग्रुप की भी फंडिंग लगी है। Also Read - Google ने बैन किए 6 खतरनाक ऐप्स, अपने स्मार्टफोन से अभी करें अनइंस्टॉल

23 ऐप्स हो चुके हैं बैन

Paytm से पहले भी कई ऐप्स को Google Play Store पर से समय-समय पर हटाया जा चुका है। Google अक्सर ऐप डेवलपर्स द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी के उल्लंघन करने पर अपने प्लेटफॉर्म पर से ऐप्स को रिमूव कर देता है। आपको बता दें कि Google ने पिछले साल से ही अपने Play Store की पॉलिसी में बदलाव किया है। पहले के मुकाबले यूजर प्राइवेसी को और भी सख्त किया गया है। जिसके बाद से Google ने अपने Play Store से कई ऐप्स को बैन किए हैं। पिछले दिनों भी Google ने अपने ऐप स्टोर से 23 ऐप्स को बैन किए हैं। ये ऐप्स यूजर के स्मार्टफोन से बिना उनकी मर्जी के पर पे क्लिक के जरिए डेवलपर्स को कमाई करवाते थे। इस बग का पता लगते ही Google ने इन ऐप्स को बैन कर दिए थे।