हर वर्ष की तरह, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Google ने इस साल के टॉप-रेटेड मोबाइल ऐप्स और गेम्स की घोषणा की है। इन मोबाइल गेम्स और ऐप्स को Google Play Store से लाखों बार डाउनलोड किया गया है। कंपनी के मुताबिक, Questt को 2022 के बेस्ट मोबाइल ऐप के रूप में चुना गया है। वहीं, बेस्ट गेम ऑफ 2022 का टाइटल Apex Legends Mobile को मिला है।

Best app on Google Play 2022

Questt ने बेस्ट ऐप ऑफ 2022 का खिताब जीता है। यह एक एजुकेशन मोबाइल ऐप है। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और इसमें ऐसे मेथड बताए गए हैं, जिससे यूजर्स आसानी से नई स्कील सीख सकते हैं। वहीं, Questt को गूगल प्ले-स्टोर पर 4 से ज्यादा की रेटिंग मिली है और इसे लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है।

Best for Fun on Google Play 2022

Petstar: My Dog & Cat Sings गूगल प्ले-स्टोर का सबसे मजेदार ऐप है। इस ऐप को Best for Fun 2022 का टाइटल मिला है। यूजर्स इस मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते को तैयार करने जैसे मजेदार कार्य कर सकते हैं।

User’s Choice App on Google Play 2022

Shopsy और Flipkart शॉपिंग ऐप को गूगल की तरह से 2022 के यूजर चॉइस ऐप का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों मोबाइल ऐप यूजर के बीच काफी पॉपुलर हैं। इनमें यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर कपड़ों तक पर जबरदस्त ऑफर मिलते हैं। यही कारण है कि यूजर इन ऐप्स का जमकर इस्तेमाल करते हैं। वहीं, गूगल प्ले-स्टोर पर शॉप्सी व फ्लिपकार्ट को अच्छी रेटिंग भी मिली है।

Best Hidden Gems on Google Play 2022

हिडन जेम्स कैटेगरी में BabyG: Activity, Tracker, Meal for 2022 को बेस्ट ऐप चुना गया है। बेबीजी ऐप की बात करें, तो इसे खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें यूजर्स को बच्चों की डाइट और डेवलपमेंट एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी मिलती है।

Best for Personal Growth

फिलो: इंस्टेंट 1-टू-1 ट्यूटरिंग को Best for Personal Growth कैटेगरी में बेस्ट ऐप चुना गया है। यह एप्लिकेशन एक एडटेक स्टार्टअप है। प्ले-स्टोर पर इस ऐप को अच्छी रेटिंग मिली है और इसे लाखों यूजर ने डाउनलोड किया है।

Best for Tablets on Google Play 2022

The Pocket: Save. Read. Grow को बेस्ट ऐप्स फॉर टैबलेट का खिताब मिला है। यूजर्स को इस ऐप में रेडेबल कंटेंट देखने और सेव करने की सुविधा मिलती है।

Best Game on Google Play 2022

Apex Legends Mobile को साल का बेस्ट मोबाइल गेम चुना गया है। इसे गूगल प्ले-स्टोर से 10 मिलियन से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है। इसे प्ले-स्टोर पर शानदार रेटिंग मिली है।

Users’ Choice Game

Angry Birds Journey takes home को यूजर चाइज गेम का अवार्ड मिला है। इस गेम को प्ले-स्टोर पर अच्छी रेटिंग मिली है और इसे करोड़ों यूजर्स ने डाउनलोड किया है।