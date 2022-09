Google ने अपने Search On इवेंट पर नए लेंस AR ट्रांसलेट एक्सपीरियंस के साथ कई सारे सर्च एन्हैंसमेंट अनाउंस किए। कंपनी ने बताया किया कि इनका Multisearch टूल जल्द ही 70 और भाषाओं में उपलब्ध होगा और साथ ही नया Multisearch Near Me फीचर भी जल्द ही लाइव होगा। इस फीचर को कंपनी ने इसी साल मई में अपने I / O इवेंट में प्रदर्शित किया था। कंपनी ने Search On इवेंट में Google Search में भविष्य में आने वाले फीचर्स की भी झलक दिखाई है। आइए इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Pixel 7 लॉन्च से पहले Amazon पर हुआ लिस्ट, Google Pixel 7 Pro ऑफिशियली हुआ टीज

Google Search On

Enhanced visual results

Google Search जल्द ही यूजर्स को किसी विषय का पता लगाने के लिए एन्हैंस विजुअल एक्सपीरियंस देगा। कंपनी का कहना है कि यह नया बदलाव यूजर्स के सवालों के लिए पहले से ज्यादा उपयोगी जानकारी देगा, जिनमें ओपन वेब पर क्रीएटर्स द्वारा बनाया गया कॉन्टेन्ट भी शामिल होगा।

इसका मतलब है कि अगर आप गूगल पर किसी शहर का नाम सर्च करेंगे तो आपको उस जगह पर गए हुए लोगों की स्टोरी और शॉर्ट वीडियो नजर आएंगे। इसके अलावा, Search आपको शहर को कैसे एक्सप्लोर करें, क्या करना है, और वहां कैसे पहुंचें, इस बारे में टिप्स भी दिखाएगा ताकि यूजर्स आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकें। यह नया एक्सपीरियंस आने वाले महीनों में यूएस में अंग्रेजी में लॉन्च होगा।

सर्च होगा आसान

Google Search में अब बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी यूजर्स के लिए सर्च इंजन से सवाल पूछना आसान बना रही है। नया एक्सपीरीयंस सर्च बॉक्स में टाइप करते समय कीवर्ड या विषय विकल्प प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ताओं को आसानी से खोज क्वेरी बनाने में मदद मिल सके।

New Search शॉर्टकट

Google ऐप जल्द ही यूजर्स को सर्च बार के ठीक नीचे कुछ काम के शॉर्टकट देगा। ये आपको एक टैप से “अपने स्क्रीनशॉट की खरीदारी करने, अपने कैमरे से अनुवाद करने, खोज करने के लिए गुनगुनाने और बहुत कुछ” करने देंगे। यह सुविधा सबसे पहले यूएस में अंग्रेजी में iOS के लिए Google ऐप पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने कहा कि गूगल निकट भविष्य में इसे Android उपयोगकर्ताओं के लिए जारी करेगा।