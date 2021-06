Google app कर रहे हैं क्रैश? जान लीजिए क्या है इनका फिक्स

एक नई अपडेट के बाद Google की मेन ऐप, Podcasts और Lens बार बार क्रैश कर रहे हैं और साथ ही Assistant भी काम नहीं कर रहा है। XDA की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दिक्कत Google Pixel, Samsung और Motorola फोन्स पर हैं। गूगल ने इस दिक्कत को दूर करने का तरीका बताया था और अब एक नई अपडेट के जरिए इसे ठीक भी कर दिया है। हम यहां पर आपको दोनों तरीके बताएंगे। Also Read - JioPhone Next: दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में जानें सबकुछ

गूगल ने ऐप क्रैश को ठीक करने का जो तरीका बताया था उसके मुताबिक आपको Google ऐप का स्टोरेज क्लियर करना होगा। इसके लिए आपको Android Settings में जाकर App & Notifications में जाना होगा और यहां See all app पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लिस्ट में से आपको Google ढूंढना होगा और इसमें जाकर Storage & Cache पर क्लिक करना होगा। अब Clear Storage पर क्लिक कर के Clear All Data पर टैप करिए और OK दबा दीजिए, बस।

ऐप क्रैश को ठीक करने के नए तरीके में आपको इसे बस अपडेट करना होगा। आपको Play Store में जाना होगा और Google app ढूंढना होगा। यहां आपको Update का ऑप्शन मिलेगा। बस इसे दबा दीजिए और हो गया काम।

Google app को 12.23.16.23 वर्जन पर अपडेट करने के बाद यूजर्स कम्प्लेन कर रहे थे कि ऐप बार–बार क्रैश हो रहा है। यह ऐप गूगल के Lens, होमस्क्रीन की बाईं तरफ मौजूद Discover फीड और Podcast के लिए भी जिम्मेदार है इसलिए ये परेशानी इन ऐप्स में भी आ रही थी। XDA की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने Android Auto में भी परेशानी बताई। खबर के हिसाब से कुछ यूजर्स के लिए Google Assistant भी भी दिक्कत हुई और वॉइस कमांड चलना बंद हो गए। अगर आप अभी भी इन दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर से अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए।