Google Chrome दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला operating system है। मगर ये web browser भी कई बार बग्स और दूसरी परेशानियों का शिकार हो जाता है। कुछ ऐसा ही केस बीते दिनों देखने को मिला जब गूगल क्रोम Windows 10 और Linux यूजर्स के लिए क्रैश होना शुरू हो गया। Also Read - Google का नया About this result फीचर तुरंत बता देगा आप असली वेबसाइट पर हैं या फर्जी पर

ये दिक्कत किस वजह से हुई इसके बारे में तो गूगल ने नहीं बताया मगर चुपचाप से इसका फिक्स निकाल दिया। हम यहां पर Google Chrome क्रैश इशू को सही करने का तरीका बताएंगे मगर पहले देख लेते हैं कि गूगल क्रोम में ये दिक्कत किस वजह से हुई। Also Read - PUBG Mobile India का यूजर डेटा Battlegrounds Mobile India के लिए होगा एक्सेसिबल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Google Chrome crash के पीछे क्या थी वजह?

कई लोगों ने गूगल क्रोम के क्रैश इशू के पीछे ब्राउजर के एक्स्टेन्शन को बताया मगर Slashgear की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल क्रोम के क्रैश होने की वजह इसका Origin Trials प्रोग्राम है। Origin Trials वो सिस्टम है जिसके तहत गूगल अपने ब्राउजर में इक्स्पेरिमेंटल फीचर डालता है। इसके लिए किसी यूजर को अलग से ऑप्ट-इन नहीं करना पड़ता बल्कि ये सभी यूजर्स के लिए चालू रहता है। इसके जरिए गूगल बैक डोर से नए फीचर की टेस्टिंग करता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India की APK फाइल से लेकर प्री-रजिस्ट्रेशन में मिलने वाले रिवार्ड्स तक, जानें सबकुछ

Google Chrome के क्रैश होने की वजह Origin Trials को इसलिए बताई जा रही है क्योंकि Linux यूजर्स के लिए गूगल ने जो फिक्स बताया वो इसी की तरफ इशारा करता है। गूगल ने इन यूजर्स को अपनी प्रोफाइल के Origin Trials डाइरेक्टरी में जाकर एक फाइल को डिलीट करने को कहा।

क्रोम के क्रैश इशू को कैसे ठीक करना है

क्रैश को लेकर गूगल ने कहा:

“21 मई को, हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिलना शुरू हुईं कि कुछ विंडोज, लिनक्स और क्रोम OS यूजर्स के लिए क्रोम अपने आप क्रैश हो रहा है। जांच करने के बाद, हमने मूल कारण की पहचान कर ली है और एक अपडेट जारी किया है जो इस दिक्कत को हल करता है।”

Windows 10 पर इस इशू को ठीक करने के लिए आपको बस इस अपडेट को रिसीव करना होगा। इसे रिसीव करने के लिए आपको अपनी सभी Google Chrome विंडोज को बंद करना होगा और फिर से क्रोम को चालू करना होगा। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए। 5 मिनट के बाद क्रोम को बंद करके फिर से चालू कर लीजिए। गूगल के मुताबिक अब क्रैश इशू ठीक हो जाएगा।

Linux यूजर्स को उस डाइरेक्टरी में जाना होगा जहां पर इनकी Google Chrome प्रोफाइल पड़ी है (.config/google-chrome/) । इसके बाद Origin Trials सब-डाइरेक्टरी में पड़े हुए कॉन्टेंट को डिलीट करना होगा। इसके बाद [Chrome user profile] Local State file को डिलीट कर दीजिए और क्रोम को चालू कर लीजिए।