गूगल क्रोम के साथ जोड़े जायेंगे यह कुछ नए फीचर्स

गूगल ने हाल ही में वेब ब्राउज करने के लिए क्रोम को और अधिक कुशल आॅप्शन बनाने के लिए नए फीचर्स का परिचय दिया है। गूगल सभी क्रोम उपयोगकर्ताओं के लिए अगले कुछ महीनों में तीन नए फीचर्स जारी करेगा। ये नए परिवर्तन पहले Chrome 64 के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जो कि वर्तमान में Canary channel में उपलब्ध है और 2018 के प्रारंभिक रिलीज के लिए तैयार है। इसके बाद गूगल मार्च, 2017 में पेश किए गए गूगल Chrome 65 के माध्यम से दूसरा फीचर जारी करेगा। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि, "इन सुरक्षाओं ने उपयोगकर्ताओं के वेब ब्राउजिंग अनुभव को नाटकीय ढंग से सुधार किया है जबकि उन्हें वेब की पेशकश करने के लिए सभी तक पहुंच की अनुमति प्रदान की है।" Chrome 64 में पहुंचने वाले पहले परिवर्तन के बारे में जानकारी देते हुए गूगल ने कहा कि गूगल रिडायरेक्टिंग पेज को बंद करेगा। हालांकि क्रोम के पास प्रभावी पॉपअप ब्लॉक सिस्टम है, फिर भी नए पेजों को हर समय क्लिक करना पड़ता है। गूगल का कहना है कि यह "पेज में एम्बेडेड थर्ड पार्टी कंटेंट" के कारण होता है। कोई बड़ा सर्च Chrome 64 में एक नए पेज खोलने के बजाय एक इंफोबार शुरू करने के द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करता है।

Chrome 65 में, गूगल एक नए टैब में लिंक खोलने के मुद्दे और अवांछित कुछ दिखने वाली मुख्य विंडो को संबोधित करेगा, जब उपयोगकर्ता अपनी मुख्य विंडो पर एक लिंक पर क्लिक करते हैं, तो कंटेंट एक नई विंडो में खुल जाता है। दूसरी ओर, मुख्य विंडो एक अवांछित पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करती है। Chrome 65 के माध्यम से, गूगल "इस व्यवहार का पता लगाएगा, एक इन्फोबार ट्रिगर करेगा, और मुख्य टैब को पुनर्निर्देशित होने से रोक देगा"।

बात करते हैं क्रोम के लिए आने वाले अंतिम फीचर की, तो गूगल अवांछित पॉपअप के साथ गहराई से स्थान बनाता है। यहां तक कि adblockers के साथ, कई उपयोगकर्ताओं को वीडियो क्लिप के रूप में प्रच्छन्न पॉप-अप क्लिकबिट में आते हैं। कुछ पॉप-अप भी हैं जो ‘X’ आइकन को टैप करते समय बंद नहीं करते हैं, और इसके बदले किसी अन्य गंतव्य की ओर जाते हैं।

