गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 22 एप्स, स्मार्टफोन में फैला रहे थे वायरस

गूगल ने प्ले स्टोर से कई एप्स को रिमूव कर दिया है। गूगल ने प्ले स्टोर से 22 खतरनाक वायरस वाले एप्स को रिमूव कर दिया है। ये एप्स 20 लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल हो चुके थे। इन एप्स के जरिए यूजर्स का स्मार्टफोन वायरस की चपेट में आ रहा था। ArsTechnica की रिपोर्ट के मुताबिक, प्ले स्टोर से हटाए गए इन एप्स को 20 लाख से ज्यादा यूजर्स ने डॉउनलोड किया है। इन एप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों पर यूजर्स के क्लिक करवाने के लिए किया जा रहा था।

इसके अलावा ये एप्स एंड्रॉइड यूजर्स की बैटरी और डाटा को भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इन सारे एप्स को पिछले महीने नवंबर में हटाया है। इन एप्स में Sparkle FlashLight, Snake Attack, Math Solver, ShapeSorter, Tak A Trip, Magnifeye, Join Up, Zombie Killer, Space Rocket, Neon Pong, Just Flashlight, Table Soccer, Cliff Diver, Box Stack, Jelly Slice, AK Blackjack, Color Tiles, Animal Match, Roulette Mania, HexaFall, HexaBlocks और PairZap आदि शामिल हैं।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्ले स्टोर से वायरस वाले एप्स को हटाया गया है। इससे पहले भी गूगल ने प्ले स्टोर्स पर मौजूद कई खतरनाक एप्स को हटाया है। इससे पहले भी गूगल ने प्ले स्टोर से 13 वायरस वाले एप्स को हटाया था। इन एप्स को 5,600,000 यूजर्स डाउनलोड कर चुके थे।