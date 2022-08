Google Duo - Meet हो गए एक, अब एक ही ऐप में मिलेंगे दोनों के फीचर्स

गूगल ने कुछ वक्त पहले अपने दो वीडियो कॉलिंग प्लैटफॉर्म Google Duo और Google Meet को आपस में मर्ज करके एक सिंगल ऐप बनाने का अनाउंसमेंट किया था। अब कंपनी ने एंड्रॉइड के साथ-साथ iOS यूजर्स के लिए भी Google Duo और Meet का मर्जर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। Also Read - Gmail के डिजाइन में बड़ा अपग्रेड, एक जगह मिलेंगे Chat, Meet और Space फीचर

Google Duo ऐप पर्सनल वीडियो कॉलिंग के लिए बनाया गया था और Google Meet को दफ्तर या स्कूल जैसी जगह पर कई सारे लोगों से मीटिंग करने या प्रेजेंटेशन देने के लिए डिजाइन किया गया था।

इन दोनों ऐप्स के मर्जर के तहत Google Meet ऐप पर को एक हरा आइकन मिल रहा है और अब यह "Meet (original)" के रूप में उपलब्ध है। यूजर्स अब एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पर Google Duo ऐप के एंड्रॉइड और iOS वर्जन को नई होम स्क्रीन मिली है, जिसपर "डुओ अब पहले से भी बेहतर हो रहा है" लिखा हुआ देखा जा सकता है।

Google Duo – Meet मर्जर

गूगल ने अब Google Duo – Meet मर्जर को कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। ये यूजर्स एंड्रॉइड के साथ iOS प्लैटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। इस रोल आउट को सबसे पहले 9to5Google ने देखा था। खबर के मुताबिक, एक सपोर्ट पेज में कंपनी बताती है कि Google Duo ऐप के नवीनतम संस्करण 170 के साथ, यूजर्स मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं।

ऐप के लेटेस्ट वर्जन में नए “हिस्ट्री” सेक्शन के पास में फ्लोटिंग एक्शन बटन या FAB मिलेगा। इसपर टैप करने पर दो नए कॉलिंग ऑप्शन मिलेंगे। इन्हें ऐप पर पहली कॉल करने से पहले एक प्राइवसी ओवरव्यू भी मिलेगा। दूसरी ओर, Google Meet ऐप का नवीनतम संस्करण भी एक नए हरे रंग के आइकन के साथ मीट (मूल) के रूप में दिखाई दे रहा है। इस कदम के बाद, जल्द ही Duo ऐप का नाम बदलकर Google Meet कर दिया जाएगा।

Google Duo – Meet के मर्जर के साथ पर्सनल वीडियो कॉलिंग ऐप Google Duo को भी मीटिंग शेड्यूल करने का ऑप्शन मिलेगा। यह सर्विस सभी Google Workspace यूजर्स और पुराने G Suite बेसिक और प्रोफेशनल यूजर्स के साथ-साथ सभी पर्सनल गूगल अकाउंट्स के लिए उपलब्ध होगी।