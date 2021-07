Google Duo की होम स्क्रीन को जल्द ही रीडिजाइन किया जाएगा। रीडिजाइन के बाद इस ऐप में यूजर्स को New Call बटन मिलेगा। इस नई बटन से लोगों को आसानी से कॉल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा New Call बटन के जरिए यूजर्स अपने असिस्टेंट होम डिवाइस पर कॉल कर पाएंगे। Also Read - iPhone 13 सीरीज के फोन्स में मिलेगा Android की तरह Always-on Display Feature

नया होम स्क्रीन यूजर इंटरफेस (UI) के बाद भी स्क्रीन की टॉप पर सर्च बार रहेगा। जबकि कॉन्टैक्ट New Call बटन के साथ नए फॉर्मेट में दिखाई देंगे। Google का कहना है कि आने वाले सप्ताह में यह रीडिजाइन UI यूजर्स तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद Google Duo की होम स्क्रीन यूजर्स को बदली हुई दिखाई देगी।

Google Duo में मिलने वाली नई बटन से मिलेगी काफी मदद

कंपनी ने Google Duo Help webpage पर पोस्ट करके Google Duo के रीडिजाइन UI के तहत मिलने वाले इस नए फीचर की जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि New Call के लिए मिलने वाली नई ब्लू कलर की floating action button (FAB) का उपयोग करके यूजर्स ऐप पर नई कॉल शुरू कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं और अपनी होम डिवाइस पर कॉल कर सकते हैं।

रीडिजाइन UI ने पहले उपलब्ध कुछ फंक्शन्स को रिमूव कर दिया है। यूजर्स मैसेज बटन के साथ-साथ कॉन्टैक्ट और ग्रुप पर क्लिक करके मैसेज सेंड करने में सक्षम होंगे। साथ ही यूजर New Call Fab पर क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले New Call FAB पर क्लिक करना होगा। उसके बाद Create Group लिंक पर क्लिक करके ग्रुप क्रिएट करें। यूजर्स See Contacts and Existing Groups के लिए सर्च कर सकते हैं या फिर ‘New Call’ FAB के जरिए भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। कॉन्टेक्ट को इंवाइट करने के लिए यूजर को New Call FAB बटन पर क्लिक करना होगा। या फिर वे सर्च बार में जाकर इसके लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर सर्च भी कर सकते हैं।

कब रोल आउट होगा यह नया फीचर?

Google Duo की New Call FAB फीचर को अगले कुछ सप्ताह में रोल आउट किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसे Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए रोल आउट किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से कंपनी गूगल मीट पर अधिक ध्यान दे रही है। उसने इसमें कई फिल्टर्स और इफेक्ट्स जोड़े हैं, जो पहले Google Duo में उपलब्ध थे। आने वाला अपडेट लगभग एक साल बाद Google Duo के लिए आने वाला पहला अपडेट है क्योंकि आखिरी अपडेट पिछले साल अगस्त में आया था। इसमें इसका उपयोग करके Android TV पर कॉल करने के लिए फीचर ऐड किया गया था।