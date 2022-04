Google अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहा है। Covid-19 महामारी के कारण पिछले काफी समय से कपनियां घर से ही काम यानी वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। अब लगभग 2 साल बाद ऑफिस धीरे-धीरे खुलना शुरू हो गए हैं और लोग वापस ऑफिस आकर काम कर रहे हैं। दिग्गज टेक कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। Also Read - 35kmph टॉप स्पीड और 60km तक रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर Freego F12 लॉन्च, फोटो में देखे डिजाइन और जानें सभी फीचर्स

इसी बीच Sundar Pichai की टेक कंपनी Google ने भी इसी सप्ताह से अपने कर्मचारियों को ऑफिस आकर काम करने के लिए कहा है। लोगों को ऑफिस वापस आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने एक नया तरीका अपनाया है।

इतने लंबे समय के बाद ऑफिस आना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस वजह से अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए Google उन्हें ऑफिस आने के लिए फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहा है। बता दें कि कंपनी ने हमेशा सिलिकॉन वैली में अपने कर्मचारियों को फ्री शटल बस सर्विस उपलब्ध कराई है। आइये डिटेल में जानते हैं।

Google ने लॉन्च किया Ride Scoot प्रोग्राम

इसके लिए गूगल ने ई-स्कूटर निर्माता Unagi के साथ पार्टनरशिप में नया Ride Scoot प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत Google के अधिकांश US बेस्ड कर्मचारियों को Unagi Model One इलेक्ट्रिक स्कूटर की मंथली सब्सक्रिप्शन का पूरा पैसे वापस पाने के लिए रिइम्बर्स की सुविधा मिल रही है। इसका मतलब है कि Unagi Model One का यूज करके ऑफिस आने में लगने वाला पूरा पैसा कंपनी कर्मचारियों को वापस करेगी। बता दें कि इस स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर के मंथली सब्सक्रिप्शन की रिटेल कीमत 990 डॉलर यानी लगभग 75000 रुपये है।

क्या है इस प्रोग्राम का उद्देश्य?

Unagi के फॉउंडर और CEO David Hyman का कहना है कि राइड स्कूट प्रोग्राम के पीछे का उद्देश्य Google के कर्मचारियों को काम पर वापस लाने या कम से कम बिना किसी दिक्कत के बस स्टॉप तक पहुंचाकर ऑफिस आने में मदद करना है।

यह प्रोग्राम Google कर्मचारियों के लिए माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर और अन्य US स्थित स्थानों जैसे सिएटल, किर्कलैंड, इरविन, सनीवेल, प्लाया विस्टा, ऑस्टिन और न्यूयॉर्क शहर में सेट अप किया गया है। हालांकि, Google के स्पोकपर्सन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसके अलावा Unagi ने इसी तरह के कार्यक्रम के लिए Salesforce जैसी अन्य बड़ी कंपनियों के साथ पाटर्नशिप की है।

हर महीने इतने बार करना होगा ई-स्कूटर का यूज

कर्मचारियों को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर देने के अलावा Unagi ने विभिन्न Google ऑफिस में बूथ स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इसका उद्देश्य $44.10 प्रति माह और $50 इनरोलमेंट कॉस्ट के साथ कर्मचारियों को मंथली स्कूटर सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करना है। इस पूरी कीमत को कंपनी रिइम्बर्स करेगी।

कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए Google ने कर्मचारियों को उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन की कीमत को पूरा रिइम्बर्स करने के लिए हर महीने कम से कम नौ बार ऑफिस आने के लिए इस ई-स्कूटर का यूज करने के लिए कहा है।