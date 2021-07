Google Meet का उपयोग करोना काल में अधिक होने लगा है। घर से काम करने और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण अब लोग इसका अधिक उपयोग करने लगे हैं। Also Read - Samsung के इस फोन का करते हैं इस्तेमाल? अगस्त के बाद नहीं मिलेगा Google का अपडेट

ऐसे में अपने यूजर्स को अधिक सुविधा देने के लिए कंपनी ने इस वीडियो कॉलिंग ऐप में हाल ही में नए वीडियो फिल्टर्स, इफेक्ट्स और पर्सनल कॉल के लिए संबर्धित वास्तविक मास्क (Augmented Reality Mask) जोड़े हैं। यह सभी चीजें iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं।

Google ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से Tweet कर बताया कि इन सभी नए फीचर्स तक कॉल के दौरान वीडियो फीड के नीचे राइट साइड में दिए गए स्पार्कल आइकन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कई सारे ऑप्शन्स केवल पर्सनल Gmail अकाउंट्स के लिए मौजूद हैं, जबिक वर्कस्पेस यूजर्स को धुंधला और वर्चुअल बैकग्राउंड जैसे सीमित ऑप्शन्स को सिलेक्ट करके चीजों को अधिक प्रोफेशनल रखना पड़ता है।

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj

— Google (@Google) July 7, 2021