Google का तोहफा, Meet ऐप पर जून तक कर सकेंगे अनलिमिटेड फ्री वीडियो कॉलिंग

अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो Google आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। कंपनी ने घोषणा की है कि Google Meet पर कॉलिंग के लिए अब कोई लिमिट नहीं रहेगी यानी की आप बिना रोक टोक के 24 घंटे वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। पहले कंपनी ने इसकी लिमिट 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड की थी। Also Read - PUBG Mobile Lite Season 23 की डेट और विनर पास (WP) की जानकारी आई सामने, जानें कैसे करें अपग्रेड

कंपनी ने अपने आधिकारिक Google Workspace ट्वीटर अकाउंट से इस बात की जानकारी शेयर की है। पिछले साल मार्च में Google ने Hangout को Meet के साथ रीब्रांड किया था। कंपनी की इस घोषणा के एक महीने बाद ही Google Meet वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को सितंबर 2020 तक अनलिमिटेड फ्री वीडियो कॉलिंग सर्विस ऑफर की थी। Also Read - OnePlus Watch के सभी स्पेसिफिकेशन्स आए सामने, Galaxy Watch से होगी टक्कर

Zoom एवं अन्य वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म से मिल रही चुनौती के बीच Google ने मिल रही फ्री अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग बेनिफिट को 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया था। इसके बाद इसकी डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक के लिए एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया था। कंपनी ने एक बार फिर से इसके बेनिफिट्स को एक बार जून 2021 तक एकस्टेंड कर दिया है। Also Read - Itel ने भारत में लॉन्च किए चार Smart TV, कम कीमत में मिलेंगे Dolby Audio समेत जबरदस्त फीचर्स

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021