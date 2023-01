Google Messages पिछले कुछ समय से अपने प्लेटफॉर्म को Whatsapp जैसा बनाने पर काम कर रहा है। पिछले दिनों गूगल मैसेज पर कई व्हाट्सऐप जैसे फीचर्स पेश किए गए हैं। इनमें ग्रुप चैट से लेकर मैसेज पर इमोजी रिएक्शन भेजने की सुविधा आदि शामिल है। वहीं, अब इस लिस्ट में व्हाट्सऐप जैसे और भी कई नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। एक अन्य लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि गूगल मैसेज पर अब यूजर्स को जल्द ही व्हाट्सऐप की तरह प्रोफाइल फोटो लगाने की भी सविधा मिलने वाली है। इसके अलावा, मैसेज पढ़ लेने पर Read इंडिकेटर भी गूगल मैसेज ऐप पर मिलने वाला है। Also Read - Google ने SMS में जोड़ा कमाल का फीचर, WhatsApp की नहीं होगी जरूरत

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इन स्क्रीनशॉट में Google Messages पर मिलने वाले अपकमिंग फीचर्स की झलक देखी जा सकती है। टिप्सटर ने जानकारी दी है कि गूगल मैसेज पर जल्द ही यूजर्स को प्रोफाइल फोटो लगाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही व्हाट्सऐप की तरह ही अब गूगल मैसेज पर भी मैसेज Read होने की जानकारी डिलीवरी इंडिकेटर के जरिए दी जाएगी।

Also Read - Android स्मार्टफोन में ऐसे शेड्यूल करें टेक्स्ट मैसेज, बहुत आसान है तरीका

Google to add user profile & read receipts ( Delivery Indicators ) soon in Google Messaging app.

– Single circle for Sent messages

– Double circle for delivered messages

– Circle will fill up on read pic.twitter.com/svnjpQ24ep

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 24, 2023