Google Photos में आर्काइव (Archive) फीचर बहुत काम का है। यह फंक्शन आपके सेलेक्ट किए हुए फोटो को मेन फीड से हटाकर अलग जगह पर पहुंचा देता है, जहां आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इस वजह से कई यूजर्स आर्काइव फीचर को फोटो हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद इसी वजह से गूगल अब “Archive” का नाम बदलकर “Hidden” रख रहा है। Also Read - बड़े काम का है Google Photos का नया फीचर, स्टोरेज बचाना हो जाएगा आसान

9to5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन पर Google Photos को वर्जन 6.1 पर अपडेट करने पर यूजर्स को एक नया मैसेज दिखाई दे रहा है– “आर्काइव अब हिडन कहलाएगा।” आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Photos का नया 'More Like This' फीचर कर देगा सर्च आसान, जानें कैसे करेगा काम

आर्काइव फीचर WhatsApp से लेकर Gmail, Keep Notes और Google Photos तक में मिलता है। यह यूजर्स को मैसेज, ईमेल, नोट्स या फोटो को मेन स्क्रीन से छिपाने में मदद करता है। मगर यह फंक्शन चीजों को असल में छिपाता नहीं है, बल्कि सिर्फ इनकी जगह बदलता है। अक्सर ऐप्स में आर्काइव में डाली हुई चीजें, सर्च रिजल्ट में नजर आती हैं। गूगल फोटोज में भी यही होता है। Also Read - How to save Gmail pictures to Google Photos: जीमेल पर आई तस्वीर बस एक क्लिक से गूगल फोटोज में होगी सेव, जानें तरीका

Google Photos के लेटेस्ट iOS वर्जन में Archive का सिर्फ नाम Hidden हुआ है, लेकिन यह अभी भी ठीक पहले की तरह की काम कर रहा है। नए ऐप को चालू करने पर गूगल बताता है कि “हिडन फोटो अभी भी एलबम में और सर्च रिजल्ट में नजर आएंगे। आप हिडन फोल्डर को लाइब्रेरी व्यू में देख पाएंगे।”

जिस तरह आपको पहले Google Photos में किसी वीडियो या पिक्चर पर मेन्यू खोलने पर “Move to Archive” का ऑप्शन दिखता था, अब इसकी जगह पर सिम्पल सा “Hide” बटन मिलेगा। इस बटन का आइकन भी बदलकर ‘आंख पर कट’ हो गया है। लाइब्रेरी में भी अब Archive की जगह पर Hidden फोल्डर मिलेगा।

New! See suggestions for photos to archive, so you can move photos you don’t want to see in your main library. See ya later, receipts 👋 pic.twitter.com/RpjBquGN5G

— Google Photos (@googlephotos) June 2, 2017