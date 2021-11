Google Photos का नया 'More Like This' फीचर कर देगा सर्च आसान, जानें कैसे करेगा काम

Google Photos ने ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है, जो आपकी लाइब्रेरी में सर्च को और भी आसान कर देगा। यह एक नया बटन है, जो More Like This के नाम से ऐप में दिखाई दे रहा है। इसका काम आपकी लाइब्रेरी में किसी मौजूदा पिक्चर के जैसी दूसरी पिक्चर्स को ढूंढकर देना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - How to save Gmail pictures to Google Photos: जीमेल पर आई तस्वीर बस एक क्लिक से गूगल फोटोज में होगी सेव, जानें तरीका

Google Photos: More Like This

Google Photos का More Like This फीचर आपको अपनी लाइब्रेरी में एक जैसे फोटो सर्च करने में मदद करेगा। इनमें अलग-अलग टाइम पर और अलग-अलग जगह पर क्लिक की हुई फोटो भी शामिल होंगी। अभी हमें अपने गूगल फोटोज ऐप में यह बटन नहीं दिखाई पड़ा है। मुमकिन है कि यह धीरे-धीरे सभी यूजर्स के पहुंचेगा।

Android Police की खबर के मुताबिक, यह बटन आपको अपने फोटो की डिटेल्स में 'Add to album' और 'Move to Archive' बटन के पास में दिखाई देगा। जब आप किसी पिक्चर पर 'More Like This' बटन दबाएंगे तो गूगल फोटोज पिक्चर को स्कैन करके आपकी लाइब्रेरी में इसी के जैसे दूसरे इमेज ढूंढना शुरू कर देगा। कहा जा रहा है कि यह फीचर गूगल के AI और मशीन लर्निंग की मदद से काम करेगा।

फिल्टर सर्च भी जुड़ेगी गूगल फोटोज में

खबर के मुताबिक, Google Photos के सर्च ऑप्शन में फिल्टर भी जोड़े जाएंगे। इनकी मदद से यूजर्स उम्र, लोकेशन और दूसरी जगह का फिल्टर लगाकर आसानी से पिक्चर ढूंढ पाएंगे। इनमें पार्क, स्कूल, कार, फूड, एनिमल और दूसरे कई तरह के सॉर्टिंग ऑप्शन भी मिलेंगे।

इससे पहले Google Photos के वेब वर्जन में Memories फीचर जोड़ा गया था। इसकी मदद से यूजर्स अपने कम्प्यूटर पर Google Photos की gallery में रीसेंट हाईलाइट के साथ में मेमोरी भी देख पा रहे थे। इन मेमोरी में यूजर्स की लाइब्रेरी से पुराने और नए दोनों तरह के फोटो लिए जाते हैं।