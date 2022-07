बड़े काम का है Google Photos का नया फीचर, स्टोरेज बचाना हो जाएगा आसान

Google ने अपने फोटो स्टोरेज और गैलरी ऐप Google Photos के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। यूजर्स अब गूगल फोटोज सर्विस पर अपलोड किए हुए हर पिक्चर की स्टोरेज क्वालिटी देख पाएंगे। Also Read - Google Play को पूरे हुए 10 साल, इस मौके पर आया नया लोगो और खास ऑफर

इस नए फीचर के साथ अब आप पिक्चर की अबाउट इनफॉर्मेशन में जाकर यह चेक कर पाएंगे कि इसे “Original quality” में अपलोड किया गया है या फिर “Storage saver” क्वालिटी में। यह जानकारी आपको “Backed up” स्टेटस के नीचे मिलेगी। यह नया फीचर छोटा सा है लेकिन इसकी मदद से यूजर्स अपने अकाउंट के लिए Google Photos स्टोरेज और Google One स्टोरेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। Also Read - How to Block Spam Calls on Android: फोन में करें ये सेटिंग्स, फिर कभी नहीं आएंगे फर्जी कॉल्स

Google Photos में जुड़े नए फीचर

गूगल अपने फोटोज ऐप Google Photos में लगातार छोटे-छोटे बदलाव कर रहा है। कंपनी ने पिछले दो सालों में प्लैटफॉर्म पर अपलोड हुए पिक्चर की अबाउट इन्फो में “Uploaded from” और “Shared by” जैसे सेक्शन जोड़े हैं। ये दोनों फीचर Google Photos के वेब वर्जन यानी photos.google.com पर ऐक्टिव हैं। Also Read - Google Meet को मिला नया फीचर, अब मीटिंग होंगी YouTube पर लाइव स्ट्रीम

अब कंपनी ने “Backed up” सेक्शन में फोटो की क्वालिटी की जानकारी भी देनी शुरू कर दी है। यहां आपको Original quality या फिर Storage saver लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी फोटो की क्वालिटी को Original से Storage Saver में बदलना चाहेंगे तो आप इसे Google Photos के दूसरे फीचर्स की मदद से कर पाएंगे।

वेब वर्जन पर फोटो की अबाउट इन्फो में सबसे पहले आपको फोटो की डेट और टाइम नजर आती है। इसके ठीक नीचे उस डिवाइस का नाम मौजूद होता है जिसकी मदद से पिक्चर क्लिक की गई है। इसमें ऐपर्चर समेत ISO जैसी जानकारी तक मौजूद होती हैं।

इस सेक्शन के नीचे फोटो का नाम और रेजलूशन मौजूद रहती हैं। इसके बाद “Uploaded from” का सेक्शन होता है, जो आपको यह बताता है कि उस फोटो को किस डिवाइस से अपलोड किया गया था। सबसे आखिर में बैकअप स्टेटस दिखाई पड़ता है।