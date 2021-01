Google Play Store पर 164 मलीशस ऐप (खतरनाक, एक तरह का वायरस) पाए गए हैं। ये खतरनाक ऐप्स (164 malicious Android apps) आपके स्मार्टफोन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें Assistive Touch, Battery Saver Pro, Clean My Android – Antivirus और Collage Maker समेत अन्य ऐप्स शामिल हैं। White Ops Satori Threat Intelligence and Research Team की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। Also Read - FAU-G के लॉन्च से पहले कंपनी का गिफ्ट, अब ये लोग भी कर पाएंगे pre-registration

क्या होगा नुकसान?

इन मलीशस ऐप्स में बड़ी संख्या में गैर जरूरी विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापन के जरिए डिवाइस पर साइबर अटैक किया जाता है, जिससे यूजर्स के डाटा में सेंध लगाई जा सकती है। हालांकि, गूगल ने प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया है। साथ ही यूजर्स को सलाह दी जाती है कि जिनके स्मार्टफोन में इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोडेड है, उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। 91mobiles ने इन ऐप्स की लिस्ट पब्लिश की है।

नीचे देखें 164 Malicious Apps की पूरी लिस्ट:

100 mb Internet Speed Test – Broadband Speed Test

2 Ways Call Recorder Automatic, Record Phone Calls

3D Awesome Frame Effects

3D Photo Editor

3D Photo Frames Effects & 3D Art Photo Maker

3D Tattoo Photo Editor & Ideas

Animals Sound Ringtones Real Free

Anti WannaCry Virus – Android

Antivirus – Virus Remover

Antivirus 2017

Antivirus 2017 & Cleaner

Antivirus 2020, Cleaner & Booster

Antivirus For Android

Antivirus Pro 2017

Applock 2020 – App Locker & privacy guard

AppLock New 2019 – Privacy Zone & Lock your apps

Assistive Touch 2018

Assistive Touch 2020

Audio Video Editor

Audio Video Editor Mixer 2019 – Video Cutter

Audio Video Mixer

AV Antivirus 2017

Battery Doctor – Power Battery 2018

Battery Doctor 2018 – Fast Charger

Battery Saver – Fast Charging

Battery Saver – Saving Battery

Battery Saver Pro

Battery Saver Pro 2020 – New Power Saver

BeanPro Antivirus

Big Front – Change Front Size

Block Puzzle 102: New Tentris Mania

boost clean (junk cleaner pro)

Calculator

Call Block Blacklist and Block SMS Easy

Call Recorder For Android

Chinese Chess

Chronometer

Clean My Android – Antivirus

cleaner booster -ultra-security-

Collage Maker

Control Center IOS 12 – Phone X Control Center

Cool Master -CPU Device Cooler

Disk-clean-suite

DJ Mixer Studio 2018

Don’t Stop Eighth Note

Don’t Stop Eighth Note 2

Don’t Stop Eighth Note Zombie

Eighth Note

Eighth Note V2

Eighth Note: Yasuhati

Fast Charger – Dr Battery 2017

Feeding Fish

Followers – Unfollowers For Insta

free antivirus

Free Antivirus-Mobile Security

Free VPN Proxy – Unlimited VPN & Wifi Security

Get Followers Up 2019

Get Followers Up 2020

GPS Navigation

GPS Speedometer

Graffiti Photo Editor – Graffiti Creator

Holy Bible

How Fast is My Internet – High Internet Speed Test

Internet Speed Check 2019

Internet Speed Test

Internet Speed Test APK

Internet Speed Test Free

Internet speedmeter check

iSwipe Phone X

K-Lock gallery picture & video

Learn Excel 2019

Learn Play Piano – Pianist

Lich Van Nien 2017

Lịch Vạn Niên 2018 – Lịch Âm 2018

Lion Antivirus 2017

Lock app with Password – Applock All App Protector

loudest alarm clock ever

Loudest Volume Booster

Love days counter

Lovedays Memory 2020 – Love Counter Together

Magnifier Zoom + Flashlight

Male To Female Voice Changer

Master Sudoku Offline Free 2018

Max Cleaner – Booster, Optimizer, Super Cleaner

Max Cleaner – Speed Booster Pro 2021

Memory Cleaner 2020

Milab Music Player – All format audio files

Mine Sweep – Free Miner Game

Motocross Racing 2018

Mp3 cutter – Video Cutter, Easy Ringtone Maker

MP3Cutter & Ringtone Maker 2020

Name Art Photo Editor

New Full Battery Saver – Battery Manager & Cleaner

Night Mode

Nox Cool Master – Cool Down 2020

Old Phone Ringtones

Optimiser Pro Cleaner Booster

OS 13 Launcher – Phone 11 Pro Launcher

OS Launcher 12 for iPhone X

Phone Booster

Phone Cleaner – Speed Booster

Phone Cooler – Cooling Master

Photo Editor

Photo Editor Awesome Frame Effects 3D

Photo Frame Effects 3D

QR Code Scanner – QR Reader

Quick Ball

Quick Photo Square – Insta Emoji 2019

Rain Photo Maker – Rain Effect Editor

Recovery all photo deleted

Repair System For Android & Speed Booster

Ringtone maker – Mp3 cutter

Ringtone Maker Ultimate: New Mp3 Cutter

Scream Go – Eighth Note T-Rex

Secret Lock

Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe

Security Pro

Simple App Lock

Smadav antivirus 2017

Smadav antivirus for android 2018

Smadav pro Total security

Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster

Sound Meter

Speed Test Internet – Speed Check

Speedtest net app

Sudoku 2

Sudoku Basic For Beginners 2019

Super Antivirus Cleaner 2020

Super Cleaner – Phone Cache Cleaner, RAM Booster

Super Loud Alarm Clock

Super Loud Volume Booster

Super Phone Cleaner 2020

Super Wifi Rounter – Who Is On My Wifi

TV Antivirus Free + Applock

Ultra Cleaner 2018

Unfollowers & Ghost Followers For Insta

Video Music Cutter & Merge Studio

Virus Cleaner – Antivirus 2018

VPN Unlimited Proxy – Super VPN For Android

Wifi File Transfer 2019

Wifi Key – Free Master Wifi

Wifi Speed Test

WPS Tester

WiFi Toolbox

WPS WPA Wifi Test

WPS Tester

And few others with just package names