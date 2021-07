Google SMS ऐप में आई अपडेट, अपने आप डिलीट हो जाएंगे पुराने OTP मैसेज

Google अपने SMS ऐप को Android स्मार्टफोन के लिए अपडेट कर रहा है। इस अपडेट के साथ ऐप में एक नया फीचर जुड़ेगा जो यूजर के इन्बॉक्स से बेकार पड़े हुए OTP वाले मैसेज को ऑटोमेटिक तरीके से डिलीट कर देगा। इसकी मदद से यूजर को खुद को ऐसे बेकार मैसेज चुन-चुन कर डिलीट करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। Also Read - Google खत्म कर रहा है APK फाइल, क्या अब साइड-लोड नहीं हो पाएंगे एंड्रॉइड ऐप?

Google SMS OTP auto delete feature

गूगल ने इन्बॉक्स से पुराने OTP मैसेज डिलीट करने वाले इस फीचर को Google I/O 2020 पर अनाउन्स किया था। अब इसने ऐलान किया है कि यह फीचर रोल-आउट होना शुरू हो गया है और आने वाले हफ्तों में भारत में भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

इस फीचर में यूजर को ऑप्शन मिलेगा कि वो चाहें तो पुराने OTP मैसेज को ऑटो-डिलीट पर सेट कर दें या फिर इस सेटिंग को ऑफ रखकर पहले की तरह ऐप चलाते रहें। गूगल का SMS ऐप इन्बॉक्स को स्कैन करके OTP वाले मैसेज की पहचान करेगा। मैसेज के आने के 24 घंटे के बाद यह अपने आप डिलीट हो जाएगा।

किन फोन पर काम करेगा यह फीचर

जिस तरह iPhone पर एप्पल का बनाया हुआ iMessage काम करता है वैसे ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर गूगल का बनाया हुआ Communication Suite (phone, contacts और messages) चलता है।

मगर Android फोन को बहुत सारी कम्पनियां बनाती हैं और ज्यादातर OS के ऊपर अपनी खुद की स्किन भी देती हैं। इस स्किन के साथ कम्पनियां अपना खुद का Communication Suite भी देती हैं यानी कि इन फोन में Google का SMS ऐप नहीं होता। अगर आपके फोन में भी गूगल के ऐप गायब हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर phone, contact और SMS ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।

कुछ स्मार्टफोन कम्पनियों ने अब अपनी स्किन के साथ में भी गूगल के कम्यूनिकेशन ऐप देने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त आपको स्टॉक एंड्रॉइड के अलावा OnePlus के Oxygen OS और Realme के realmeUI में गूगल का SMS ऐप मिल जाएगा।