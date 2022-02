लॉन्च होने के दो महीने के अंदर गूगल तेज ने बनाया यह बड़ा रिकॉर्ड

दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और प्रमुख तकनीकी कंपनी गूगल ने भारतीय बाजार में 18 सितंबर को विशेष रूप से पेमेंट एप ‘Tez’ को पेश किया था। जिसके बाद जानकारी दी गई है कि गूगल Tez एप को प्ले स्टोर के माध्यम से लगभग 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 26 अक्टूबर को Alphabet’s की Q3 की कमाई में कंपनी ने अपने नवीनतम आंकड़े की घोषणा की है। गूगल के सीईओ Sundar Pichai ने एशियाई बाजारों में गूगल के राजस्व के बारे में बात करते हुए हाइलाइट किया कि गूगल Tez ने अब तक क्या हासिल किया है। Pichai ने कहा कि गूगल Tez के अब 7.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने अकेले एप पर 30 मिलियन से अधिक लेनदेन किए हैं। Also Read - Budget 2022: राष्ट्रपति ने Digital India को सराहा, 5G को लेकर कही बड़ी बात

पांच हफ्तों के अंदर, गूगल Tez भारत में काफी प्रभावशाली परिणाम हासिल करने में कामयाब रहा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के VP Caesar Sengupta ने हाइलाइट कर बताया कि कैसे अगस्त में कुल 16.6 मिलियन लेनदेन UPI के पास से हुए। वहीं, गूलल Tez ने अकेले ही एक महीने में 30 मिलियन से अधिक लेनदेन हासिल करने में कामयाब रहा। साथ ही Pichai ने कहा "मैं इस पोटेंशियल के बारे में बहुत उत्साहित हूं, जो कि भारत की ज्यादातर कैश बेस्ड अर्थव्यवस्था के लिए आता है।

Interesting. UPI had 16.6M trans total in Aug. @TezbyGoogle launched on Sept 18 & has led to >30M trans on UPI alone https://t.co/K4wbTxkr0y https://t.co/OrI1MZfq2a

— Caesar Sengupta (@caesars) 28 October 2017