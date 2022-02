Google ने अपने Motion Still App को किया अपडेट, एंड्राइड स्मार्टफोंस में शामिल हुए AR स्टीकर्स

अभी कुछ ही महीनों पहले Google ने अपने ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफार्म ‘AR Core’ को एप्पल के AR Kit के जवाब में लॉन्च किया था। यह प्लेटफार्म ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स के लिए एक स्मार्टफोन पर मल्टीपल कैमरा सेटअप से दूर करता है। हालाँकि जहां AR Core महज Pixel और Pixel 2 के साथ साथ Galaxy S8 स्मार्टफोंस में भी देखने को मिलता है। हालाँकि अभी भी यह सभी या यूँ कहें कि स्मार्टफोंस की बड़ी दुनिया से अलग है। Also Read - गूगल ने पिक्सल के अलावा और भी कई स्मार्टफोन्स में AR स्टिकर देने का फैसला किया

अब गूगल ने अपने Motion Still App को अपडेट कर दिया है। और इस अपडेट के बाद इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी AR स्टीकर्स की सपोर्ट ऐड हो गई है। अब इस ऐप की सहायता से आप अपनी तस्वीरों में इस तरह के स्टीकर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यह Google के AR Core प्लेटफार्म का भी इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन के gyroscope और accelerometer का इस्तेमाल करके सिमिलर इफ़ेक्ट को निर्मित करता है, जो आपकी तस्वीर पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता है। Also Read - Google Arts and Culture app: सोशल मीडिया पर रहा कुछ इस तरह का रिएक्शन

जैसे कि आपको आपके पिक्सेल स्मार्टफोन में मिलते हैं, इस अपडेट के बार भी आपको इसमें स्टार वार्स या स्ट्रेंजर थिंग्स करैक्टर नहीं मिलते हैं, हालाँकि इस ऐप में इसके अलावा आपको कई कैरेक्टर जरुर मिलते हैं। आप एक चिकन, डायनासोर, रोबोट, जिंजरब्रेड या पृथ्वी का एक 3D मॉडल भी मिलता है।

जहां Google AR Core महज कुछ ही चुनिन्दा स्मार्टफोंस पर काम करता है, जो एंड्राइड 7.0 नौगट या उसके ऊपर वाले वर्जन पर चलते हैं। इसके अलावा Motion Still App उन सभी स्मार्टफोंस पर काम कर सकता है, जो एंड्राइड 5.1 lollipop या उसके ऊपर के वर्जन पर चलते हैं।

हमने इसे Pixel XL स्मार्टफोन पर इस्तेमाल करके देखा है, यह फोन एंड्राइड 8.0 Oreo पर काम करता है, इसके अलाव इसे हमने सैमसंग गैलेक्सी Note 8 पर भी चलाकर देखा है, यह एंड्राइड 7.1 नौगट पर काम करता है, इसके अलावा इसे हमने Xiaomi Redmi Note 3 स्मार्टफोन पर भी चलाकर देखा है, और यह एंड्राइड 6.0.1 मार्शमैलो पर चलता है। इन सभी स्मार्टफोंस पर इसने बढ़िया काम किया है।

अंत में आपको बता दें कि Google का Motion Still App आपको GIF कैप्चर करने की आज़ादी देता है, इसके अलावा आप इसके द्वारा विडियो आदि भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यह सब आप AR स्टीकर्स के साथ कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर सकते हैं।