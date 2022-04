Google Wallet फीचर को स्पॉट किया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी Google Pay को रीब्रांड करके Google Wallet करने वाली है, जिसमें यूजर को एक ही जगह गूगल की सभी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगे। 2020 में जब कंपनी ने Google Pay को रीलॉन्च किया था, तब से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि गूगल अपने सभी फाइनेंशियल फीचर्स को एक ऐप में ला सकता है। Also Read - Google ने लॉन्च किया Switch to Android ऐप, बिना वायर के ट्रांसफर होगा आइफोन का डेटा

एक टिप्सटर ने Google Wallet के यूजर इंटरफेस ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें गूगल वॉलेट (Google Wallet) फीचर को देखा गया है।गूगल ने Wallet नाम का इस्तेमाल किया है, जिसे साल 2018 में Android Pay के मर्जिंग के बाद खत्म कर दिया गया था। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स को पिछले सप्ताह लीक हुए गूगल के नए आइकन के साथ देखा जा सकता है। Also Read - YouTube दुनिया भर में रहा डाउन, कुछ घंटे में सर्विस हुई रिस्टोर

Google Wallet का नया वर्जन दर्शाता है कि कंपनी एक बार फिर से अपने पेमेंट फीचर को रीवैम्प (Revamp) करने वाली है। कंपनी ने इसके लिए जनवरी 2022 में PayPal के एक्जीक्यूटिव अर्नॉल्ड गोल्डबर्ग को पेमेंट टीम में हायर किया था। Also Read - Google ने बैन किए 10 पॉपुलर ऐप, कर रहे थे यूजर्स की जासूसी

Here’s a look at what could be the new “Wallet” interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022