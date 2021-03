Happy Holi 2021: रंगों के त्योहार को डिजिटली मनाने के लिए Snapchat ने जोड़े कमाल के फीचर्स

Happy Holi 2021: पिछले साल की तरह ही इस साल भी होली पर कोरोना महामारी का साया है। देश में होली का त्योहार काफी धूम-धाम से मनाया जाता है। रंगों से भरे इस त्योहार को मनाने के लिए इस बार भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस त्योहार को डिजिटली सेलिब्रेट करने के लिए सोशल मीडिया ऐप Snapchat ने कई नए फीचर्स जोड़ें है। इन फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपने चाहने वालों को होली की बधाईयां दे सकते हैं। Also Read - WhatsApp Privacy Policy: व्हाट्सऐप की मुसीबत नहीं हो रही कम, अब CCI ने दिया जांच का आदेश

Snapchat ने होली के लिए कलरफुल स्टीकर पैक और ऑग्मेंटेड रियलिटी (AR) फीचर लेंस (जिनमें 3D बिटमोजी शामिल हैं), Snap Map फीचर, फिल्टर, पेंट थ्रोइंग केमिओज जैसे फीचर्स रोल आउट किए हैं। इन फीचर्स और टूल्स का इस्तेमाल करके रंगों के त्योहार को अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं।

जोड़े गए 50 से ज्यादा लेंस

इस सोशल मीडिया ऐप पर 50 से ज्यादा होली के लेंस जोड़े गए हैं। इन लेंस को होली है टैब के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक होली थीम वाले कंटेंट भी मिलेंगे।

Snapchat के अलावा कई और सोशल मीडिया ऐप्स में होली बेस्ड थीम और स्टीकर्स मिल जाएंगे। होली के मौके पर अपने चाहने वालों को बधाई देने के लिए WhatsApp यूजर्स होली वाले स्टीकर पैक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन स्कीर पैक्स को Google Play Store से डाउनलोड करके होली की बधाईयां दे सकते हैं।

वहीं, Telegram यूजर्स भी होली की बधाईयां देने के लिए कलरफुल GIF इमेज अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं। Facebook और Messenger यूजर्स भी होली के मौके पर कलरफुल GIF अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं।