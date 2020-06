हाइक ने जारी किया Hikeland, अब 'वीडियो स्ट्रीमिंग' और 'वीडियो कॉलिंग' होगी साथ

इंस्टैंट मैसेजिंग एप हाइक ने एक नया फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया है। नए फीचर को कंपनी ने HikeLand नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि ये फीचर एक प्रकार का वर्चुअल स्पेस है, जहां यूजर्स एक दूसरे से ऑनलाइन इंट्रैक्ट कर सकते हैं। यह फीचर यहीं तक सीमित नहीं है। HikeLand पर यूजर्स नए दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ वीडियो साथ में देख सकते हैं। बुधवार को कंपनी ने इस फीचर को जारी किया है। यह फीचर आईओएस और एंड्रॉयड दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। Also Read - Women's Day 2019: हाइक ने लॉन्च किए विमेंस डे पर खास स्टिकर्स

इस फीचर के लिए यूजर्स को एप के लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना होगा। एप को अपडेट करने के बाद यूजर्स को ग्लोब आइकन पर क्लिक करना होगा। हाइक इस नए फीचर पर दो वर्चुअल एनवोर्मेन्ट- होम और बिग स्क्रीन प्रदान कर रही है। होम एनवोर्मेन्ट में यूजर्स अपने दोस्तों को साथ कोई वीडियो देखने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। फिलहाल यूजर्स इस एप पर यूट्यूब के कंटेंट देख सकते हैं।

हालांकि कंपनी का कहना है कि वह अन्य वीडियो सेवा प्रदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मोड में होस्ट ही यूजर्स को वीडियो देखने इन्वाइट कर सकता है और बिना होस्ट की मंजूरी के इस स्पेस में कोई अन्य यूजर एंट्री नहीं कर सकता है। वहीं दूसरा मोड यानी बिग स्क्रीन के नाम से ही साफ है कि इसमें ज्यादा यूजर्स जुड़ सकेंगे। यानी इस मोड में जानने वाले और अनजान लोग भी जुड़ सकेंगे। इस मोड में एक यूजर दूसरे को थिएटर में पिन कर सकता है।

18/ You can access #HikeLand inside of the latest version of Hike Sticker Chat app by tapping on the new globe button at the bottom.

Tap it to enter HikeLand. pic.twitter.com/sPXM1pnDxO

— Kavin Bharti Mittal (@kavinbm) June 17, 2020