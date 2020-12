Whatsapp को चुनौती देने वाला Honk मैसेजिंग ऐप हुआ लॉन्च, रीयल टाइम में चैट होंगे डिसअपिअर

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में में हाल ही में जोड़े गए डिसअपिअरिंग फीचर दिया गया है। इस ऐप में मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में सामने वाले को रिसीव होता है और जैसे ही सामने वाले यूजर उस मैसेज को सीन करता है तो वो डिसअपिअर हो जाता है। यानि की अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच की बात को कोई और नहीं जान पाएगा। इस ऐप को फिलहाल प्लेटफॉर्म के लिए रोल आउट किया गया है। जल्द ही इस फीचर को स्मार्टफोन्स के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है। Also Read - Flipkart Electronics Sale: फ्लिपकार्ट पर आ रही नई सेल, इन 10 स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

इस ऐप की खास बात ये है कि इसमें सेंड बटन नहीं दिया गया है। हालांकि, इसमें किसी मैसेज को भेजने के लिए 160 कैरेक्टर्स की लिमिट सेट की गई है। आपको बता दें कि टेक्स्ट मैसेज के लिए भी 160 कैरेक्टर की लिमिट ही होती है। जैसे ही यूजर 160 कैरेक्टर्स की लिमिट क्रॉस करते हैं वैसे ही उनको रिफ्रेश बटन को फिर से प्रेस करना होगा। रियल टाइम अप्रोच की वजह से इसमें मैसेज भेजने के बाद चैट हिस्ट्री नहीं होती वो अपने आप डिलिट हो जाते हैं।

ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको Honk ऐप के कॉन्टैक्ट पेज में जाना होगा। वहां पर आप जिससे बात करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और चैट कर सकते हैं। Snapchat की तरह ही इसमें भी आप जो भी चैट करेंगे वो ऑटोमैटिकली डिसअपिअर हो जाता है। रीयल टाइम मैसेज डिसअपिअरिंग फीचर के अलावा इस ऐप में कई कस्टमाइजेशन फीचर्स दिए गए हैं।

🗣️ Need to get someone’s attention fast? Honk them! They’ll get a notification to come to the chat. If it’s super important, you can spam the Honk button — that’s hard to miss. pic.twitter.com/VqcinmeeT2

— Honk (@usehonk) December 22, 2020