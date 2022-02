iOS 11 कंट्रोल सेंटर में AirDrop का कैसे करें एक्सेस?

iOS 11 द्वारा iPhones और iPads में कई शानदार और जबरदस्त फीचर शामिल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा और बढ़िया अपग्रेड में कंट्रोल सेंटर भी शामिल है जिसे कई बदलावों के साथ लाया गया है। एप्पल ने इसके लिए एक नया लेआउट जारी किया है, जो कई ज्यादा कंट्रोल के साथ आये हैं। और इनमें से ज्यादातर को सेटिंग में जाकर ही कस्टमाइज किया जा सकता है। हालाँकि एक जगह सभी अटक जाते हैं कि आखिर कैसे यह काम करता है। इसके अलावा कई ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि AirDrop का ऑप्शन उन्हें नजर नहीं आ रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है यह अभी भी कंट्रोल सेंटर में ही मौजूद है। तो आइये जानते हैं कि आखिर इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

कण्ट्रोल सेंटर को जैसे ही आप ऊपर की ओर करते हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी टॉगल नजर आता है, जो कि आपको टॉप लेफ्ट कार्नर पर नजर आता है। यहाँ कुछ टॉगल मौजूद हैं जैसे एयरप्लेन मोड, मोबाइल डाटा, वाई-फाई और ब्लूटूथ। अगर आप इन टॉगल पर प्रेस करते हैं और होल्ड रखते हैं, तो एक नया मेनू आपको नजर आने लगता है। यहाँ आप पहले चार कोनीक्टिविटी टॉगल देख सकते हैं, और आप यहाँ दो अन्य को भी देख सकते हैं, जो आपको वहां नजर नहीं आते हैं, यानी AirDrop और Personal HotSpot। यहाँ से आप इन फंक्शन्स को डिसएबल या इनेबल कर सकते हैं। हालाँकि यह ट्रिक iPhone 6s में काफी आसान है, हालाँकि यहाँ भी यह समान ही है लेकिन यहाँ आपको एक 3D टच मिल रहा है।

जैसे ही आप AirDrop बटन पर टैप करते हैं, आपको तीन अन्य ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगेंगे। जैसे टॉगल रीसिविंग, या Contact Only में AirDrop को Enable/Disable करना या Everyone। हालाँकि अगर हम iOS 10 की चर्चा करें तो AirDrop ऑप्शन यहाँ काफी बढिया तरह से देखा जा सकता था यानी इसके लिए आपको इतने अन्दर की सेटिंग आदि में जाने की जरूरत नहीं थी। हालाँकि इस बार आपको कुछ ज्यादा स्टेप करने की जरूरत है। हालाँकि यह एक आसान ही प्रक्रिया है लेकिन इसे iOS में काफी मुश्किल बना दिया गया है। हालाँकि इसे बड़ी आसानी से अब भी खोजा जा सकता है, इसके लिए आपको महज फोन की सेटिंग> उसके बाद General> और उसके बाद AirDrop आता है।

हालाँकि इस बारे में अभी भी कुछ समझ नहीं आया है कि आखिर एप्पल ने क्यों AirDrop को कण्ट्रोल सेंटर के मेन आइकॉन में क्यों नहीं रखा है। इसके अलावा वाई-फाई और ब्लूटूथ के टॉगल भी समझ से कुछ बाहर ही हैं। यहाँ से आप इन्हें महज Off ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कण्ट्रोल सेंटर से कुछ नहीं कर सकते हैं। हालाँकि अगर आपको इन्हें पूरी तरह से बंद करना है तो आपको सेटिंग में जाकर ही ऐसा करना होगा।

