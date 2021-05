अपने आसपास के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर (Corona Vaccination Centre) की जानकारी अब आपको WhatsApp पर मिलेगी। MyGov कोरोना हेप्लडेस्क आपके नजदीक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर खोजने में आपकी मदद करेगी। MyGovIndia ने इसकी जानकारी दी है। MyGovIndia ने अपने ट्विटर हैंडल से किए एक ट्वीट में बताया कि यूजर्स को सिर्फ Namaste टाइप करके 9013151515 व्हाट्सऐप नंबर पर भेज देना है। Also Read - Telegram में आने वाला है WhatsApp वाला ये धांसू फीचर, वीडियो कॉलिंग में मिलेगी सहूलियत

इसके बाद चैटबॉट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करेगा। अपने नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर (Corona Vaccination Centre) की जानकारी के लिए आपको अपना 6 अंकों का पिनकोड एंटर करना होगा। इसके बाद चैटबॉट आपको इलाके में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स लिस्ट दे देगा। इसके साथ ही यूजर्स को Covid-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिलेगा, जिसकी मदद से वह Cowin वेबसाइट पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp के नए अपडेट में मिलेगा धांसू फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

बता दें कि 1 मई से देश में 18 साल और उसके ऊपर की उम्र वाले सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए यूजर्स Cowin वेबसाइट,Aarogya Setu ऐप और उमंग ऐप पर कोविड सर्विस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेल्पडेस्क हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सपोर्ट करता है। हालांकि, डिफॉल्ट रूप से यह इंग्लिश में काम करता है, आप Hindi सेंड करके इसे हिंदी में बदल सकते हैं। Also Read - WhatsApp ला रहा है नया फीचर, वॉयस मैसेज की स्पीड कर सकेंगे कंट्रोल

Find your nearest vaccination center right here, through the MyGov Corona Helpdesk Chatbot! Simply type ‘Namaste’ at 9013151515 on WhatsApp or visit https://t.co/D5cznbq8B5. Prepare, don’t panic! #LargestVaccineDrive #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/qbfFlr5G0T

— MyGovIndia (@mygovindia) May 1, 2021