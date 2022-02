व्हाट्सएप को रिमूव किए बिना कैसे करें साइलेंट?

व्हाट्सएप हर तरह से एक बेहतरीन ऐप है, इसके बेहतरीन होने के बहुत सारे कारणों में से एक यह है कि इस ऐप के जरिये भेजे जाने वाले मैसेज आपकी जेब ढीली नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके दुनिया भर में लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है कि इसका इंटरफेस काफी सिंपल है, जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका क्रॉस-प्लेटफॉर्म (iOS, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट) पर होना और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होना यह बताता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले अपने जान पहचान के व्यक्ति से बात कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

व्हाट्सएप के फायदों के साथ साथ इसमें कुछ खामियां भी हैं। इस ऐप को पूरी तरह से ऑफ नहीं किया जा सकता है और ना ही इस ऐप से आप लॉग-आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसको अनइंस्टॉल करना होगा। जब तक आपका स्मार्टफोन ऑन रहेगा व्हाट्सएप भी चलता रहेगा। कभी कभी ये बहुत परेशानी बन जाती है, जब आप लगातार मैसेज करने के मूड में नहीं होते या कहीं बिजी होते हैं। हालांकि इस समस्या के कुछ समाधान भी है, और इसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। Also Read - Signal में आया WhatsApp जैसा फीचर, अब इस तरह पुरानी चैट खोए बिना बदल पाएंगे मोबाइल नंबर

विजिबिलिटी को ऑफ करें

सबसे पहला स्टेप है की आप ऐप के अंदर विजिबिलिटी को ऑफ कर दें। इसके लिए आप ऐप सेटिंग में जाएं, उसके बाद अकाउंट में जाएं, अकाउंट के अंदर प्राइवेसी ऑप्शन खोले, इस ऑप्शन के अंदर आप अपने Last Seen, Profile Photo, About, और Status को “Nobody” कर दें। इसके अलावा आप इसके अंदर Read Receipt को भी ऑफ कर दें। इस तरीके से आपके कॉन्टैक्ट आपकी कोई भी जानकारी नहीं ले पाएंगे। हालांकि जब आप व्हाट्सएप को खोलेंगे तो लोग आपको ऑनलाइन देख पाएंगे।

नोटिफिकेशन को ऑफ करें

अगर आप चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन के जरिए ना चाह के भी बार बार ऐप के अंदर न जाएं तो इसके लिए आपको ऐप की नोटिफिकेशन को पूरी तरह से बंद करना होगा। ऐसा आप दो तरह से कर सकते हैं – पहला तरीका तो यह है कि आप इसकी नोटिफिकेशन को ऐप के जरिए ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा यह कि आप नोटिफिकेशन को सीधा स्मार्टफोन से भी ऑफ कर सकते हैं। व्हाट्सएप में, सेटिंग मेन्यू में बहुत से नोटिफिकेशन ऑप्शन हैं, जिन्हें आप ऑफ कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह की व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।

आप नोटिफिकेशन को अपने फोन की सेटिंग के जरिए भी बंद कर सकते हैं। लेकिन यह आपके स्मार्टफोन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर स्मार्टफोन की सेटिंग अलग होती है, इसलिए इसके स्टेप्स भी अलग होंगे। लेकिन ज्यादातर फोन्स में, आपके फोन की सेटिंग में नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है, जहां आप अपनी मनपसंद की ऐप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। इसे ऑफ करने से आपको व्हाट्सएप की किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, चाहे वो साउंड हो, या LED नोटिफिकेशन लाइट हो, या आइकॉन हो।

जितना हो सके ऐप को नजरअंदाज करें

यह सबसे जरूरी स्टेप है, और ये पूरी तरह से आपकी खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप इस स्टेप को अपना लें तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।आप बस व्हाट्सएप नहीं खोलें, क्योंकि आप जैसे ही ऐप खोलेंगे, आप ऑनलाइन दिखाई देंगे। भले ही आपने विजिबिलिटी को पूरी तरह से बंद ही क्यों ना कर दिया हो। इसलिए व्हाट्सएप से बचने का तरीका है कि आप उससे दूर रहें।

हालांकि एेप को बिल्कुल यूज ना करना उसको अनइंस्टॉल करने जैसा ही है। लेकिन आप एेसा करके अनचाहे लोगों और अनचाहे मैसेज से दूर रह सकते हैं, और अपना काफी समय बचा सकते हैं। इन तरीकों से आप काफी हद तक आपनी प्राइवेसी को बचा सकते हैं और व्हाट्सएप से राहत पा सकते हैं। अगर अाप एेसा करने के बाद व्हाट्सएप को वापस पहले जैसे यूज करना चाहते हैं तो अापको ऊपर बताए सभी तरीकों को रिवर्स करना होगा।