WhatsApp पर कुछ लोगों से छिपा सकेंगे अपनी प्रोफाइल फोटो, ऐसे काम करेंगा फीचर

WhatsApp दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है। हाल में फेसबुक की सेवाएं के ठप होने कारण यह ऐप चर्चा में रहा है, जब लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, ऐप्स डेवलपर्स लगातार इसमें नए-नए फीचर्स जोड़ने का काम करते रहते हैं, जिससे यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। WhatsApp प्राइवेसी को बेहतर करने के लिए नए फीचर्स पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इन फीचर्स की मदद से यूजर्स अपनी प्रोफाइल के कुछ हिस्से को अपने कॉन्टैक्ट्स से छिपा सकेंगे।

एक नई लीक में इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के इस फीचर को स्पॉट किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से अपनी WhatsApp Profile फोटो को छिपा सकते हैं। हालांकि यह फीचर फिलहाल विकसित किया जा रहा है। नए प्राइवेसी फीचर्स की मदद से यूजर्स लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट जैसी जानकारी को चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से छिपा सकेंगे।

WhatsApp पर जल्द आएगा नया फीचर

यानी नए प्राइवेसी अपडेट के बाद लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट जैसी डिटेल्स को आप कुछ कॉन्टैक्ट्स से छिपा सकते हैं और बाकी लोग इसे देख सकते हैं। फिलहाल यह फीचर WhatsApp Beta फेज में है। बीटा वर्जन 2.21.21.2 पर इन फीचर्स को स्पॉट किया गया है। WABetaInfo ने इसकी जानकारी साझा की है। चूंकि यह सेटिंग अभी भी विसकित की जा रही हैं, इसलिए लेटेस्ट बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को भी जरूरी नहीं कि यह फीचर नजर आएं।

WABetaInfo ने नए फीचर को स्पॉट किया है। इसमें चार ऑप्शन Everyone, My contacts, Nobody और My contacts except.. ऑप्शन मिलेगा। इस विकल्प का इस्तेमाल करके आप चुनिंदा कॉन्टैक्ट से अपने प्रोफाइल पिक्चर आदि को छिपा सकते हैं। ऐसे करने पर आपने जिन कॉन्टैक्ट को सलेक्ट किया है, उन्हें आपकी फोटो आदि डिटेल्स दिखाई नहीं देगी। आने वाले दिनों में हम इस फीचर को स्टेबल ऐप्स में देख सकते हैं।