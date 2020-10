भारतीय सेना ने लॉन्च किया व्हाट्सऐप जैसा मैसेंजिंग ऐप SAI

भारतीय सेना ने मैसेंजिंग ऐप की तरह अपनी खुद की मैसेंजिंग ऐप डेवलप की है। भारतीय सेना की मैसेंजिंग ऐप को सिक्योरिटी ऐप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट – साई (Security Application for the Internet – SAI) नाम से लॉन्च किया गया है। इस मैसेंजिंग ऐप्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एंड टू एंड सिक्योर वॉयस, टेक्स और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट के साथ पेश किया है। इस ऐप को इंटेलीजेंस एजेंसी की सेंसिटिव इनफॉर्मेंश को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। Also Read - Whatsapp में जुड़ने वाला है एक और कमाल का फीचर, बायोमैट्रिक फीचर भी होगा अपग्रेड

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक ऑफिसर ने बताया कि SAI सिंपल और सिक्योर मैसेंजिंग ऐप है, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस के साथ पेश किया गया है। इस ऐप को पूरी सेना के भीतर सुरक्षित मैसेंजिंग के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है इस ऐप को सबसे पहले कर्नल साई शंकर ने डेवलपल किया है। वे राजस्थान में सिग्नल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐप को डेवलप करने के लिए कर्नल साई शंकर के "कौशल और प्रतिभा" के लिए उनकी सराहना की है।

भारतीय सेना से एक बयान जारी कर कहा है कि SAI मैसेंजिंग ऐप – WhatsApp, , SAMVAD, और GIMS जैसे कमर्शियल ऐप्स की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल के साथ पेस किया गया है। इस ऐप को इन हाउस सर्वर और कोडिंग के जरिए आवश्यकताओं के मुताबिक चेंज किया जा सकता है।

इस ऐप को शुरू में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। बाद में इसे प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया जाएगा। iOS प्लेटफॉर्म पर इस ऐप के लिए काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर पर इस ऐप के इंट्रेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट और इंफ्रास्ट्रेक्चर होस्टिंग के लिए प्रोसेस चल रहा है।

भारतीय सेना ने कुछ दिनों पहले सैन्यकर्मियों को व्हाटसऐप का उपयोग न करने के लिए निर्देशित किया था। इसके साथ ही सेना ने फेसबुक अकाउंट भी डिलीट करने के लिए कहा गया था।