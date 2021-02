Koo app भारत में Google Play Store पर बना टॉप फ्री ऐप, लाखों बार हुआ डाउनलोड

मेड इन इंडिया माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Koo भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसे भारत में ट्विटर के देसी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले अगस्त 2020 में यह ऐप केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज (AatmaNirbhar App Innovation Challenge) को जीत चुकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों ने Koo पर अपना अकाउंट बना कर इस ऐप को ट्विटर पर प्रमोट भी किया है। Also Read - Koo App: सुर्खियों के बाद अब विवादों में 'देसी' Twitter, लीक हो रहा यूजर्स का पर्सनल डेटा

Koo की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि है Google Play Store पर कुछ ही दिनों में Koo App को 1,000,000 से ज्यादा डाउनलोड मिले हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के साथ iOS यूजर्स इस ऐप को Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। koo ऐप के सुर्खियों के साथ विवादों में भी सामने आने लगे हैं। Koo ऐप पर चीनी की कंपनियों से साठ-गांठ और यूजर्स का डेटा लीक होने जैसे आरोप भी लगे हैं। Also Read - Koo App जमकर हो रहा डाउनलोड, जानिए क्या है चीन के कनेक्शन पर कंपनी का कहना

Koo App को एंड्रॉयड यूजर्स Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही iOS यूजर्स इस ऐप को Apple App स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मयंक बिदावत ने पीटीआई को बताया कि हमारे पास लगभग 15 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता सहित कुल 20 लाख से अधिक उपयोगकर्ता थे। अब, हमने 30 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यह ऐप गूगल प्लेट स्टोर में टॉप फ्री ऐप्स में शामिल हो गई है। Also Read - Koo App पर पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री, जानें इस 'देसी' Twitter की हर एक बात

Koo App को लेकर कहा जा रहा है कि इस ऐप में चीन की कंपनी शुनवेई कैपिटल ने भी पैसा लगाया है। इस पर Koo के डेवलपर्स का कहना है कि शुनवेई कैपिटल की koo में हिस्सेदारी बहुत कम है। कंपनी जल्द ही इसे खरीद लेगी। चीनी कंपनी शुनवेई कैपिटल के साथ 3one4 कैपिटल (पूर्व इंफोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पई की कंपनी), कलारी कैपिटल और ब्लम वेंचर्स ने भी इस ऐप में निवेश किया है।

फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर Robert Baptiste ने ट्वीट कर बताया है कि इस प्लेटफॉर्म से यूजर्स का डाटा लीक हो रहा है। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेकर कर बताया कि जो जानकारी लीक हो रही हैं उनमें ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और जेंडर इंफॉर्मेशन शामिल है।

You asked so I did it. I spent 30 min on this new Koo app. The app is leaking of the personal data of his users: email, dob, name, marital status, gender, … https://t.co/87Et18MrOg pic.twitter.com/qzrXeFBW0L

— Elliot Alderson (@fs0c131y) February 10, 2021