Instagram एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए ऐसा इन-ऐप फीचर लेकर आया है, जो उन्हें ईयर एंड कंटेट बनाने और शेयर करने की सुविधा देगा। Meta के स्वामित्व वाला लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram के अनाउंस किया है कि वह एक नया Reels Template रोल आउट कर रहा है। यह यूजर्स को खुद अपना 2022 Recap क्रिएट करने की सुविधा देगा। वे इसे अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं…

Instagram के इस नए टेम्पलेट के साथ यूजर्स 2022 Recap बना सकते हैं। साथ ही वे Bad Bunny, DJ और प्रोड्यूशर DJ Khaled, Badshah या Stranger Things स्टार Priah Ferguson जैसे आर्टिस्ट के नैरेटेड टेम्पलेट सिलेक्ट करके अपनी 2022 रीकेप रील को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

"My Reel shows some funny moments I haven't shared on Instagram yet." —"Stranger Things" actress @priahferguson

See Priah Ferguson’s 2022 recap reel and create your own using her template✨https://t.co/5kcYFwE0AL pic.twitter.com/4xqcenzWSM

— Instagram (@instagram) December 19, 2022