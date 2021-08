Instagram ने अनाउंस किया है कि यह अब अपने यूजर्स से प्लैटफॉर्म पर बर्थडे डिटेल्स भरने के लिए कहना शुरू करेगा। यूजर्स को जल्द ही इंस्टाग्राम पर इसके लिए प्रॉम्प्ट्स दिखा शुरू होंगे। शुरुआत में यूजर्स बर्थडे डिटेल भरने की रिक्वेस्ट को डिसमिस कर सकते हैं मगर आगे चलकर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यह जानकारी भरना जरूरी हो जाएगा। मगर इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं। Also Read - Instagram पर कैसे शेड्यूल करें पोस्ट?, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Instagram क्यों पूछ रहा आपकी बर्थ डेट?

Instagram का कहना है कि बर्थडे डिटेल के जरिए प्लैटफॉर्म यह पता लगाना चाहता है कि किस यूजर की उम्र कितनी है। इस जानकारी की मदद से यह यंग और अंडर-एज लोगों की फीड पर उस कॉन्टेंट को जाने से रोकेगा जो इनके लिए सही नहीं है। इंस्टाग्राम ने बताया कि यह जानकारी इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से इसके वो फीचर्स भी काम करेंगे, जिन्हें यह अपने प्लैटफॉर्म पर यंग यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए डेवेलप कर रहा है।

ऐप पर मिलेंगे प्रॉम्प्ट्स

इंस्टाग्राम ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह अपने यूजर्स से उनकी बर्थ डेट के बारे में पूछना शुरू करेगा। यह प्रॉम्प्ट सिर्फ उन यूजर्स के सामने आएगा, जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी अपने अकाउंट में नहीं जोड़ रखी है। बाकी यूजर्स को ऐप ओपन करने पर इस जानकारी को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो ऐप में Stories के नीचे दिखाई पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को अपनी फीड में सबसे ऊपर यह नोटिफिकेशन कई बार दिखेगा और एक तय डेट के बाद यूजर इस जानकारी को दिए बिना इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे।

इसके साथ ही, फिलहाल सेंसिटिव मिडिया देखने के लिए यूजर को अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। इससे पहले यूजर ऐसी पोस्ट के नीचे दिए हुए See Video या See Image बटन को दबाकर हिडेन कॉन्टेंट को देख सकते थे। जिन यूजर्स ने अपनी बर्थ डेट नहीं जोड़ी है, उन्हें ऐसी पोस्ट के नीचे Confirm Your Age नाम का बटन दिखाई पड़ेगा।