फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप Instagram ने अपने लोगो, फॉन्ट और कॉन्टेंट लेआउट में नया बदलाव किया है। अब आपको इंस्टाग्राम का लोगो पहले से थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा। साथ ही फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप ने अपनी खुद की टाइपोग्राफी (फॉन्ट) को पेश किया है।

Instagram के नए लोगो में पुराने Logo के बदले कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। ध्यान से देखने पर मालूम चलेगा कि इंस्टाग्राम का नया लोगो में पहले से ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स दिए गए हैं। साथ ही इस लोगों में 3D मोशन इफेक्ट दिया गया है, जिसके बैक में कलर्स मूव होते नजर आते हैं।

Instagram from Meta is rolling out a refreshed visual identity. Get the full design story behind the new look.

Read the story: https://t.co/NVsx0gaNE9#Instagram #BrandIdentity #Typography pic.twitter.com/eZ7XkcTULJ

— Design at Meta (@DesignatMeta) May 23, 2022