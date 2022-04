Instagram की सर्विस में कल यानी 19 अप्रैल की रात 10:45 बजे ग्लोबली डाउन हो गई थी, जो देर रात ठीक हो गई। Meta के फोटो शेयरिंग ऐप में यूजर्स को फीड एक्सेस करने, स्टोरीज पोस्ट करने और Reels बनाने में दिक्कत आ रही थी। कई यूजर्स ने ऐप में आ रही इन दिक्कतों को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर शेयर किया। Also Read - How to see your oldest Instagram Comments: इस तरह देखें अपने सबसे पुराने कमेंट, बहुत आसान है तरीका

DownDetector के मुताबिक, रात के करीब 10:45 बजे Instagram के मोबाइल ऐप के बारे में यूजर्स ने रिपोर्ट करना शुरू किया था। हालांकि, इस दौरान इंस्टाग्राम का डेस्कटॉप वर्जन काम कर रहा था। Meta की तरफ से ऐप में आए ग्लोबल आउटेज को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक, ज्यादातर यूजर्स ने प्रोफाइल एक्सेस और फीड रिफ्रेश न होने के बारे में रिपोर्ट किया था। हालांकि, कुछ यूजर्स को स्टोरीज और Reels एक्सेस में दिक्कत आ रही थी। हालांकि, कंपनी की तरफ से इंस्टाग्राम के इस आउटेज को लेकर कोई बयान नहीं आया है।

पिछले सप्ताह ही, YouTube में भी ग्लोबल आउटेज देखा गया था। यूजर्स को यूट्यूब में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही थी। ज्यादातर यूजर्स को YouTube TV एक्सेस करने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद कंपनी की तरफ से इस आउटेज को लेकर स्टेटमेंट जारी किया था। देर रात हुए ग्लोबल आउटेज की वजह से लाखों यूजर्स वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे।

क्रिएटर्स के पेमेंट में कटौती

महीने की शुरुआत में इंस्टाग्राम से जुड़ी एक और खबर आ रही थी कि कंपनी ने क्रिएटर्स को दिए जाने वाले पेमेंट में काफी कटौती की है। कुछ समय पहले फोटो शेयरिंग ऐप Instagram ने Reels Play Bonus Program पेश किया था। इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स को Instagram पर नई Reels शेयर करने पर मोटा पैसा मिलता है। हालिया रिपोर्ट की मानें तो अब इंटाग्राम ने इस प्रोग्राम के तहत की जाने वाली पेमेंट में भारी कटौती की है।

कुछ क्रिएटर्स ने दावा किया है कि Instagram ने पिछले कुछ हफ्तों में रील्स की पेमेंट में पर व्यू 70 प्रतिशत तक कटौती की है। इसके अलावा, अब रील्स के जरिए पैसे कमाने के मापदंडों को भी 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है।