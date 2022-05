Instagram Down: Meta के फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में एक बार फिर से दिक्कत आई है। हजारों यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और Downdetector पर सर्वर डाउन होने की शिकायत की है। हालांकि, फिलहाल इंस्टाग्राम सही तरीके से काम कर रहा है। कंपनी की तरफ से इस ग्लोबल आउटेज को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। Also Read - How to Turn Captions on and off in Instagram: बहुत आसान है तरीका, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

26 मई की रात इंस्टाग्राम के सर्वर में आई दिक्कत की वजह से यूजर्स परेशान रहे। यूजर्स को इंस्टाग्राम में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही थी। कुछ यूजर्स लॉग-इन तो कर पा रहे थे, लेकिन उनकी स्क्रीन पर "Welcome to Instagram" का मैसेज आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नए यूजर हैं।

हजारों यूजर्स ने किया रिपोर्ट

इंस्टाग्राम में हुए इस ग्लोबल आउटेज की वजह से कुछ देर तक फीड (Feed) अपडेट नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से Twitter पर "Instagram Down" ट्रेंड में है। आंशिक तौर पर इस फोटो शेयरिंग ऐप में यूजर्स को कुछ दिनों से दिक्कत आ रही थी, लेकिन कल देर रात आई दिक्कत को 82 प्रतिशत यूजर्स ने Downdetector पर रिपोर्ट किया।

भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे के बाद करीब 7 हजार यूजर्स ने Instagram Down रिपोर्ट किया था, जिनमें ज्यादातय यूजर्स अमेरिका के थे। हालांकि, यूके और कुछ भारतीय यूजर्स को भी फीड एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी। फिलहाल ऐप सही से काम कर रहा है। Meta और Instagram की तरफ से इस ग्लोबल आइटेज को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है।

यूजर्स के रिएक्शन

Instagram Down होने के बाद Twitter पर यूजर्स के रिएक्शन आने लगे और सोशल मीडिया कंपनी को टैग करके अपनी परेशानी बताई। एक यूजर ने इंस्टाग्राम सर्विस के डाउन होने के बाद लिखा, “हर दूसरे सप्ताह ट्विटर पर वो इंस्टाग्राम डाउन सर्च करते हैं।” वहीं, एक यूजर ने लिखा, कि और कोई है, जो इस समय Instagram एक्सेस नहीं कर पा रहा है?

Is there a problem with insta feed for past 2 hours?? Like old posts are showing and it is not refreshing#instagramdown — Raghav Goyal (@Raghav_2304) May 26, 2022

एक यूजर ने इंस्टाग्राम में स्क्रॉलिंग और फीड अपडेट नहीं होने की शिकायत करते हुए लिखा कि रिफ्रेशिंग काम नहीं कर रहा है। वहीं, एक यूजर ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा कि क्या इंस्टाग्राम डाउन है? मुझे केवल 5 पोस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी पुराने हैं। एक यूजर ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टैग करते हुए सवाल किया- “कहां गए मेरे सारे पोस्ट?”