Instagram एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो इसके क्रिएटर्स को Stories की मदद से पैसा कमाने का ऑप्शन देगा। यह फीचर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे ट्विटर का सुपर फॉलो सिस्टम काम करता है। Instagram क्रिएटर्स अपनी कुछ स्टोरीज को एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट की तरह अपने सब्सक्राइबर्स या फैन क्लब के लिए लिमिट कर सकते हैं। मतलब कि, ये कॉन्टेंट पैसे देने वाले चुनिंदा फॉलोअर या सब्सक्राइबर ही देख पाएंगे।

Instagram के फैन क्लब या एक्सक्लूसिव स्टोरी फीचर के बारे में सबसे पहले जानकारी ट्विटर यूजर Alessandro Paluzzi ने दी। यह पॉपुलर ऐप्स को रिवर्स एंजिनियर कर के इनके आने वाले फीचर्स के बारे में बताते हैं। Paluzzi ने Instagram के एक्सक्लूसिव स्टोरी फीचर के बारे में स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किए हैं जिनमें यूजर की प्रोफाइल के नीचे सब्सक्राइब का बटन और क्रिएटर को फैन क्लब के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी डालने का ऑप्शन दिख रहा है। एक और स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि Instagram क्रिएटर को एक्सक्लूसिव स्टोरीज को "स्टोरी हाईलाइट" में सेव करने के लिए कह रहा है, ताकि फैन इन्हें बाद में भी देख सकें।

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀

ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021