Instagram ने कम की पेरेंट्स की टेंशन, बच्चों को नहीं दिखेंगे ऐसे कंटेंट

Meta की स्वामित वाली फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने ऐलान किया है कि अब वो किशोरावस्था (Teenagers) के लिए सेंसिटिव कंटेंट को ऑटोमैटिक लिमिट कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक ऐसा नहीं था।

इंस्टाग्राम पर बच्चों के लिए संवेदनशील कंटेंट को लिमिट करने के लिए अभी तक पेरेंट्स को पेरेंट्स कंट्रोल के जरिए मैनुअली सेटिंग करनी पड़ती थी। अब पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना होगा।

इंस्टाग्राम का नया फीचर

इंस्टाग्राम ने कहा है कि Sensitive Content Control में अब टीन्स के लिए सिर्फ दो ऑप्शन्स होंगे। इनमें Standard और Less नाम के दो ऑप्शन होंगे। इंस्टाग्राम के नए नियमों के अनुसार अब 16 साल से कम के नए इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए सेंसेटिव कंटेंट ऑटोमैटिकली Less पर ही सेट होगा। Also Read - Facebook और Instagram का अपनी भाषा में करें यूज, बस सेटिंग में करना होगा यह बदलाव

इंस्टाग्राम के मुताबिक अब बच्चों के लिए सेंसेटिव कंटेंट या उससे जुड़े किसी भी कीवर्ड, सर्च रिजल्ट, हैशटैग पेज, रील्स, फीड को ढूंढना भी मुश्किल होगा। कंपनी के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इंस्टाग्राम ने कहा कि वो सेफ्टी और प्राइवेसी सेटिंग्स की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे उनके लिए यह प्लेटफॉर्म सेफ भी रहेगा और ज्यादा मजेदार भी हो जाएगा।

बच्चों के लिए होगा खास

इन नई सेटिंग्स के जरिए वो कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन उनका कंटेंट शेयर कर पाएगा, कौन उन्हें मैसेज या कॉन्टैक्ट कर पाएगा, वो कौनसा कंटेंट देख पाएंगे और इंस्टाग्राम पर अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे।

इंस्टाग्राम ने अपने ऐप में बच्चों के लिए किए गए इन अहम बदलावों के बारे में बताते हुए जानकारी दी है कि इस नए फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया जा चुका है। कुछ ही दिनों के बाद इसे सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस नए प्राइवेसी फीचर को पेरेंट्स कितना पसंद करते हैं और यह बच्चों के लिए कितना यूजफुल साबित हो सकता है।