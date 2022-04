इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में क्रिएटर्स के लिए कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। इस फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में अन्य प्लेटफॉर्म्स- TikTok, MxTakaTak, Roposo आदि के वीडियो को शेयर नहीं किया जा सकेगा। अन्य प्लेटफॉर्म के डंप किए वीडियो को अगर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाएगा, तो उसकी रैंकिंग गिरा दी जाएगी। Also Read - Google को पीछे छोड़, Meta बना नंबर 1 ऐप पब्लिशर; टॉप 10 में गेमिंग कंपनियों का रहा जलवा

इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने इस बात की जानकारी दी है। आइए हम आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने बताया कि, Instagram में तीन नए फीचर्स को एड किया जा रहा है। इन फीचर्स को जोड़ने का मकसद ओरिजनल कंटेंट को बढ़ावा देना और उसके क्रिएटर्स को कंप्लीट क्रेडिट देना है।

इंस्टाग्राम में प्रॉडक्ट टैग्स का फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। आप अपने पोस्ट में प्रॉडक्ट को टैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी क्रिएटर, बिजनेस या कंपनी का ध्यान भी अपने कंटेंट की तरफ खींच सकते हैं। प्रॉडक्ट टैग्स डालने से आपका कंटेंट ज्यादा पॉपुलर हो सकता है।

इस इनहैंस्ड टैग की मदद से यूजर्स अपने आप को अपने खास काम की पहचान भी दे सकते हैं। आप अपने आप को भी किसी कैटेगरी में एसाइन कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफर, रैपर आदि। यूजर्स प्रोफाइल के अंदर एडिट प्रोफाइल में जाकर इस इनहैंस्ड टैग का इस्तेमाल कर पाएंगे।

📣 New Features 📣

We’ve added new ways to tag and improved ranking:

– Product Tags

– Enhanced Tags

– Ranking for originality

Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022