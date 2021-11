Instagram में खर्च हो जाता है सारा टाइम? ऐप जल्द आएगा Take a Break फीचर

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करते-करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यही हाल Instagram का भी है। एक पिक्चर या वीडियो के हटने पर एक और इंट्रेस्टिंग कॉन्टेंट आ जाता है और आप बिना अहसास किए अपना टाइम बिताते रहते हैं। Instagram को भी इस चीज का पता है और इसीलिए यह अब एक नए फीचर ‘Take a Break’ पर काम कर रहा है, जो आपको प्लैटफॉर्म से ब्रेक लेने की याद दिलाएगा। Also Read - Meta बंद करेगा नस्ल-धर्म के आधार पर ऐड-टार्गेटिंग; जानें क्या होगा Facebook, Instagram पर असर

Instagram के हेड Adam Mosseri ने बताया है कि यह एक नए फीचर 'Take a Break' को टेस्ट कर रहे हैं, जो यूजर्स को याद दिलाएगा कि ये कितनी देर से प्लैटफॉर्म पर हैं। इस फीचर की मदद यूजर एक टाइम सेट कर पाएंगे, जिसके पूरा होने पर ऐप इन्हें ब्रेक लेने के लिए कहेगा। इन्होंने बताया कि यह फीचर इसी साल दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। Adam Mosseri ने ट्वीट करके बताया:

Instagram का कहना है कि जब आप इस फीचर के लिए ऑप्ट-इन करेंगे तो आपके सेट किए हुए टाइम के बाद ऐप में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे रिसेट करने के लिए आपको ऐप को बंद करना होगा। दोबारा से ऐप को चालू करने पर यह टाइमर फिरसे चालू हो जाएगा।

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021