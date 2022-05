Instagram इन दिनों अपने प्लेटफॉर्म पर Reels को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए नई-नई टेस्टिंग कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि अब Meta की फोटो शेयरिंग ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर फुल-स्क्रीन फीड की टेस्टिंग कर रहा है। यह बिल्कुल TikTok के फुल-स्क्रीन वर्टिकल होम फीड वाला एक्सपीरियंस देगा। Also Read - TikTok का जलवा बरकरार, एक बार फिर बना सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप

TechCrunch की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Instagram इन दिनों फुल-स्क्रीन वर्टिकल होम फीड की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें Reels वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकेगा बिल्कुल TikTok की तरह। हालांकि, इंस्टाग्राम में केवल रील्स वीडियो ही नहीं बल्कि यूजर्स द्वारा शेयर की गई फोटो भी फुल स्क्रीन पर नजर आएंगी। यकीनन यूजर्स को इससे शानदार इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read - How to Watch Videos With Friends on Instagram: दोस्तों के साथ बात करते हुए ऐसे देखें वीडियो

Also Read - Instagram जल्द लाएगा काम का फीचर, फेवरेट पोस्ट पर बढ़ जाएंगे Likes

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022